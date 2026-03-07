Sport

Bajern gazi ka tituli, nastradala je Borusija Menhengladbah, Tabaković igrao sat vremena

Objavljeno prije 30 minuta

Bajern ostvario peti vezani trijumf u Bundesligi

Bajern i Borusija Menhengladbah odmjerili su snage na otvaranju 25. kola Bundeslige, a meč je okončan rezultatom 4:1.

Bavarci su u ovaj susret ušli nakon četiri vezana trijumfa, dok su gosti u prošlom kolu prekinuli niz bez pobjede protiv Union Berlina.

Domaći fudbaleri su od prve minute imali veći posjed lopte, a bolju igru krunisali su u 33. minuti kada je Goretzka fantastično uposlio Diaza, koji još boljim preciznim udarcem dovodi Bavarce u prednost.

U posljednjoj minuti prvog poluvremena, nakon sjajne akcije, Diaz je uposlio Laimera koji snažnim udarcem postiže pogodak za 2:0.

Ako je bilo ikakve sumnje, ona je nestala u 56. minuti kada je Reitz napravio jedanaesterac nad Jacksonom i zaradio direktan crveni karton, a siguran realizator sa 11 metara bio je Musiala. Brojčanu prednost na terenu domaći fudbaleri su iskoristili u 79. minuti, kada je Đekson postigao pogodak na asistenciju Karla. Konačan rezultat susreta postavljen je minut prije kraja regularnog dijela utakmice, kada je Mohja zatresao mrežu Bajerna.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković igrao je do 61. minute.

Bajern u narednom kolu igra protiv Bajer Leverkusena, dok će Borusija igrati protiv St. Paulija.


