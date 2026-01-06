Tri boda za novog trenera Čelsija, ali ne na utakmici

Chelsea je početkom 2026. godine smijenio trenera Enza Marescu, umjesto kojeg je imenovan Liam Rosenior.

On je stigao iz francuskog Strasbourga i prije prve utakmice je osvojio prva tri boda, ali kaznena.

Naime, on je u julu prošle godine s Audijem A8 Quattro vozio brzinom od 36 milja na sat gdje je ograničenje bilo 30, te je dobio tri kaznena boda na vozačkoj dozvoli.

Debi na klupi Chelseaja imat će večeras kada u 21. kolu Premijer lige Plavci gostuju kod Fulhama. Utakmica je na rasporedu od 20.30 sati.

