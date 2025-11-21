Snažne poruke podrške sa koncerta u Zenici pod nazivom “Narodu Palestine”

Koncertu je prisustvovao i palestinski ambasador u BiH Rezeq Namoora koji je pozdravljen gromoglasnim aplauzom prisutnih.

Premijer Vlade ZDK Nezir Pivić u svom kratkom govoru podvukao je kako je večerašnji koncert u Zenici “trajno svjedočanstvo naše riješenosti da budemo na strani ljudskosti”.

– Danas je ta riješenost na strani ljudi u Palestini. U vremenima fašističkih divljanja, tokom Drugog svjetskog rata, kada je bilo lakše i jednostavnije šutjeti, duhovnost našeg čovjeka i sve pozitivno što proističe iz nje, okupili su se oko nedvosmislene poruke da mi to nećemo prihvatiti. Kada je većina Evrope tražila drugačije načine da se izvuče ispod fašističke presije, mi smo odgovorili antifašističkim rezolucijama 1941. godine, po cijenu vlastite budućnosti – istakao je Pivić.

Bivši član Predsjedništva BiH i aktuelni predsjednik SDA Bakir Izetbegović podsjetio je kako je na današnji dan, 1995. godine, u Dejtonu potpisan mirovni sporazum koji je donio mir BiH.

– Možemo mu naći 100 mahana, ali vrijednost mira koji je donio bitnija je i nadmoćnija od svih njegovih nedostataka. Bolje je hiljadu dana pregovarati, nego jedan dan ratovati, ginuti, ubijati i razarati. Mir je sveta stvar i sveta riječ – poručio je Izetbegović, čiji je otac, rahmetli Alija Izetbegović, prvi predsjednik Predsjedništva Republike BiH i potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ljudski rod, dodao je, prošao je mnogo ratova, nasilja, nesreća, ali kada je u pitanju genocid u Gazi, tu je sve bilo poznato od početka.

– Svjedočili smo genocidu i urbicidu, koji je prenošen uživo u realnom vremenu. Stotine reportera su izvještavale iz minuta u minut o pokolju civila, žena, djece, ljekara, humanitarnih radnika… Genocid u Gazi je podijelio svijet, vlade, narode, na dvije vrste – na one koji su uz silnike i na one koji su uz žrtve. Historija će upamtiti i jedne i druge. Hvala Bogu, jedinome, Bosanci su bili na pravoj strani, uz žrtve i paćenike – kazao je Izetbegović,pišu Vijesti

Na koncertu su nastupili Simfonijski orkestar iz Sarajeva pod dirigentskom palicom maestra prof. Munira Mešanovića, zatim Amila Ravkić (mezzosopran), solistice i solisti Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Idna Bučo (sopran) i Ajna Mašić (sopran) te Erol Ramadanović (bariton) i Ahmed Juhić (bariton), Kenan Hasić (tenor), Latif Moćević (bas), kojima je podršku pružao mješoviti hor Medrese “Osman ef. Redžović” iz Velikog Čajnog kod Visokog, kojim rukovodi prof. Edin Fazlić. Svoje uloge imali su i glumci Mediha Musliović i Aldin Omerović. Program je vodio zenički glumac Nusmir Muharemović.

