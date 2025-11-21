Izbor najboljih sportista u organizaciji Sportskog saveza BiH: Održana sjednica stručnog žirija

Sjednica stručnog žirija 81. tradicionalnog Izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine, u organizaciji Sportskog saveza BiH, održana je u četvrtak 20. novembra u Sarajevu.

Žiri je nastavio potragu za najboljim pojedincima i sportskim kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili 2025. godinu pod predsjedavanjem predsjednika žirija – Nihada Selimovića.

Kao što je poznato, Sportski savez Bosne i Hercegovine će birati najbolje sportiste i sportske ekipe naše zemlje u Jablanici 6. decembra u istoimenom hotelu. Pokrovitelj manifestacije je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, dok je generalni sponzor Opština Jablanica na čelu sa načelnikom – Emirom Muratovićem.

Kao što je poznato, praksa Sportskog saveza BiH je da svake godine neki drugi grad bude domaćin ovog događaja, pa je tako nakon Bugojnu, Bihaća, Konjica, Kaknja i Cazina na red došla i Jablanica.

Priznanja će biti dodijeljena u sljedećim kategorijama: najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji, najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji, najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji, najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji, najuspješnija državna selekcija ili ekipa (sportske igre), najuspješniji trener, najuspješniji sportista student, najuspješnija juniorka i najuspješniji junior, najbolji sportisti u BiH za vrhunski rezultat, ambasador sporta, nagrada fudbaler godine, nagrada košarkaš godine, nagrada najbolji šahista “Nusret Čaušević”, nagrada za novinara godine “Boro Glušac”, sportska ličnost decenije, specijalna nagrada “Ivica Osim” i “Mirza Delibašić”.

Predsjednik Organizacionog odbora je bivši kapiten bh. reprezentacije Vlatko Glavaš, dok je Branislav Crnogorac predsjednik Upravnog odbora.

