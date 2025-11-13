Otkriveno novo tajno oružje Engleske za SP, cipele koje “mijenjaju um”

Engleska reprezentacija vjeruje da je pronašla tajno oružje uoči Svjetskog prvenstva, posebne papuče koje bi trebale izoštriti um njihovih zvijezda. Igrači Thomasa Tuchela viđeni su u novim Nikeovim cipelama “Mind001”, za koje sponzor tvrdi da poboljšavaju mentalnu oštrinu i fokus, piše Daily Mail.

Riječ je o obući koja izgledom podsjeća na jarko obojene natikače, a čija cijena iznosi oko 80 funti (oko 90 eura). Prema opisu proizvođača, cipele “poboljšavaju rutinu prije utakmice znanstvenim pristupom koji mijenja um” tako što povezuju senzore na tabanima s receptorima u mozgu.

Skeptični Tuchel vjeruje u snagu uma

Engleski izbornik Thomas Tuchel, koji sam nije nosio papuče prilikom susreta s medijima, djelovao je prilično suzdržano po pitanju nove tehnologije. “Ne znam puno o ovim cipelama. Rekli su mi da se mogu bolje fokusirati na sastancima ako nose ove cipele i nadam se da vjeruju u to. Možda je najvažnije da oni vjeruju u to. Ne znam znanost koja stoji iza toga”, izjavio je.

Dodao je kako su mu iz Nikea željeli sve objasniti. “Očajnički mi žele reći, ali nisam našao vremena da to shvatim. Ali svi igrači ih nose.”

Meditacija kao ključ uspjeha

Tuchelove vlastite pripreme za utakmice temelje se na meditaciji i tehnikama disanja, praksi koju je ovaj 52-godišnjak usvojio još tijekom trenerske karijere u rodnoj Njemačkoj. Na pitanje vjeruje li u pozitivno razmišljanje, odgovorio je bez oklijevanja: “Da, 100 posto. Dakle, dok god svi vjeruju u to.”

“Meditaciju sam počeo davno prije svog vremena u Chelseaju. Pomaže mi s disciplinom. Trebao bih to raditi svaki dan, kad se probudim i navečer, ali nisam dovoljno discipliniran. Dva puta dnevno bi bilo idealno, ali pokušavam barem jednom dnevno”, objasnio je Tuchel.

“Potaknuo bih svakoga da pokuša to učiniti. Vjerujem da djeluje. Čak i ako ne vjerujete da djeluje, ne morate. To je lijepa stvar kod meditacije. Ovdje u kampu imamo dr. Suzanne Scott koja provodi fantastične sesije disanja. Igrači to prihvaćaju. Osjećaju olakšanje”, rekao je engleski izbornik.

