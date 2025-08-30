Ilidža sutra domaćin prvog SprinTTri triatlona: Poznato i gdje će biti obustavljen saobraćaj

Prvi SprinTTri triatlon, u organizaciji Triatlon kluba Triton, bit će održan u nedjelju, 31. avgusta, na Ilidži.

Prvo takmičenje te vrste na Ilidži, ali i u Kantonu Sarajevu, privuklo je više od 120 takmičara iz sedam zemalja.

Osim domaćih triatlonaca nastupit će njihove kolegice i kolege iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Njemačke, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država.

Dodjela medalja

Takmičare u disciplini sprint triatlona očekuje 750 metara plivanja, 20 kilometara vožnje bicikla i pet kilometara trčanja, a upravo taj format takmičenja SprinTTri triatlon čini idealnim za gledaoce ali i medije, koji žele pratiti taj sportski događaj.

SprinTTri triatlon počet će plivanjem u bazenu RVI na Ilidži, gdje će biti postavljena i zona tranzicije, a gdje je po okončanu takmičenja planirana dodjela medalja i proglašenje najboljih.

Poseban režim saobraćaja

Triatlon klub Triton je najavio da je zbog takmičenja koje organizuju Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izdalo Rješenje o posebnom režim saobraćaja za ulice Hrasnička cesta i Butmirska cesta, za nedjelju 31. avgusta 2025. od 9 do 11.15 sati.

U prvoj fazi će u periodu od 9.00 do 10.30 sati saobraćaj biti u potpunosti obustavljen u ulici Hrasnička cesta na dionici od spoja s ulicom Rustempašina do kružnog toka u Hrasnici, u dužini cca. 3,7 kilometra i u ulici Butmirska cesta na dionici od kružnog toga na spoju s ulicom Hrasnička cesta do skretanja u naselje Butmir u dužini cca. 1,2 kilometra.

Potpuna obustava saobraćaja u drugoj fazi, u periodu od 9.15 do 11.15 sati, odnosit će se na ulicu Hrasnička cesta, i to na dio od spoja s ulicom Rustempašina do kružnog toga na spoju s ulicom Butmirska cesta u dužini cca. 1,3 kilometra.

– Zahvaljujemo građanima i posjetiocima na razumijevanju i podršci da našu lokalnu zajednicu razvijamo i predstavljamo kroz zdrav način života – poručili su iz Triton kluba Triton.

