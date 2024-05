Finski muzičar odustao od čitanja glasova na Eurosongu: “Danas sam sreo izraelsku predstavnicu…”

Bivši eurovizijski natjecatelj Kaarija odstupio je s mjesta glasnogovornika finskog žirija. Trebao je uživo pročitati rezultate glasovanja svoje zemlje na ovogodišnjem natjecanju.

Rapper Kaarija of Finland (R) greets his supporters after arriving from the Eurovision Song Contest 2023 of Liverpool at the Helsinki airport in Vantaa, Finland on May 14, 2023. (Photo by Kimmo Penttinen / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT