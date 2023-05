Nevjerovatan iznos: Evo koliko je novca potrebno za organizaciju Eurosonga

Jeste li znali da su gradske vlasti Torina prošle godine direktno iz budžeta dale 14 miliona eura (27,3 miliona KM) za organizaciju Eurosonga, talijanska vlada je dodala nešto više od milion i pol (2,9 miliona KM), ukupni iznos sa sponzorima možda je išao i do 100 miliona (195,5 miliona KM), ali su se kasnije Talijani hvalili da su zaradili sedam puta više.

Znate li da su u Azerbajdžanu 2012. za Eurosong dali golemih 60 miliona eura (117,3 miliona KM), a danas bi s inflacijom to valjda bilo i dvostruko više, i još 100 miliona eura za gradnju spektakularne arene u kojoj je Eurosong održan?

A znate li da su lokalne vlasti Malmöa za Eurosong 2013. potrošile mršavih 20 miliona eura (39,1 milion KM), pa su tri godine kasnije njihovi sunarodnjaci iz Stockholma, u želji da nadmaše grad s juga svoje zemlje, utrostručili cijenu cijele priče?

Lokalne vlasti u Liverpoolu su potrošile na ovaj Eurosong “samo” 10 miliona funti (22,2 miliona KM), ali ukupni troškovi su, naravno, mnogo viši, dobar dio priče isfinansirao je i BBC.

Ukratko, bez minimalno 100 miliona eura ni jedan grad u Hrvatskoj si danas ne bi mogao priuštiti organizaciju Eurosonga, a toliko, na primjer, iznose novci koje je Grad Zagreb u ovogodišnjem budžetu namijenio za sve svoje kapitalne projekte.

Nema dvojbe da je Eurosong uvijek imao značajnu političku dimenziju, ali je on danas prije svega golemi biznis.

U tom kontekstu treba gledati i očekivanu švedsku pobjedu. Sljedeće godine Šveđani slave 50 godina otkako je ABBA pobijedila na Eurosongu i prometnula se u njihov dragocjeni kulturni brand, ozbiljan proizvod kojeg ta država cijeni i čuva i za kojeg je spremna učiniti baš sve. Pa i pobijediti na Eurosongu s jedva pamtljivim pjesmuljkom.

No, financijska priča najgledanijeg i najdugovječnijeg televizijskog formata na svijetu ne vrti se isključivo oko organizacije samog događaja.

Izvođači koji na Eurosongu iza sebe imaju ozbiljan menadžment mogu silno profitirati nastupom na velikoj sceni, čak i ako u finalu završe na posljednjem mjesto s mizernih 26 bodova, kao što se to dogodilo njemačkim heavymetalcima Lord Of The Lost.

Ta je ekipa iz Hamburga jako dobro znala što želi od svog nastupa u Liverpoolu, do kraja godine su na turneji od Engleske do Brazila, već su rasprodali četiri koncerta u velikim njemačkim gradovima, svirali su kao predgrupa Iron Madienu prošle godine, a svirat će im na ljetnoj turneji i ponovno za koju sedmicu.

Moglo bi se dogoditi da i Let 3 iskoriste Eurosong za iskorak izvan hrvatskih granica, imaju oko sebe ljude koji im to mogu organizirati.

Finalni je rezultat, unatoč ignoriranju ograničenih i dokazano korumpiranih nacionalnih žirija, izvanredan za riječke glazbenike, a za mnoge u Hrvatskoj trebao bi imati i iscjeliteljska svojstva, piše 24sata.

