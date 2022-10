Ovoj ženi je Toše dao 35.000 eura i spasio život, a zauzvrat tražio samo jedno!

Jedna žena koja je željela da ostane anonimna, oglasila se pred godišnjicu pjevačeve smrti i ispričala nevjerovatnu priču o tome kako joj je pokojni Toše spasio život. Izvjesna Antonija A. podijelila je svoje iskustvo s Prosekim i rasplakala mnoge. Ona tvrdi da joj je zahvaljujući pjevačevoj humanosti spašen život, ali da on nije htio da se to zna. Iako mu je obećala da o tome neće govoriti, istakla je da zbog svoje savjesti želi javno da ispriča svoju priču, ali da ne želi da se fotografiše za medije.

– Toše je bio anđeo na zemlji. Nije samo pjevao kao anđeo nego mu je takva bila i duša. Ja sam ga obožavala, vodila sam u to vrijeme neposredno pred njegovu smrt i neke njegove fan stranice. Kad god sam mogla, odlazila sam na njegove koncerte, cijela soba mi je bila u njegovim posterima i slikama. Ipak, 2006. dijagnostikovana mi je leukemija i u to vrijeme za operaciju mi je bilo potrebno 35.000 eura. Moja porodica nije imala taj novac, a liječenje je moglo da se obavi samo u Turskoj. Ne znam kako, ali je do Tošeta došla informacija o mojoj bolesti. Sjećam se te večeri kada nam je zazvonio kućni telefon. Tata mi je dao slušalicu, kada sam mu čula glas, oduzela sam se. Malo smo popričali, rekao mi je da zna sve o meni i koliko ga volim. Pošto je sljedeće nedelje imao koncert u mom mjestu, rekao je da će prije koncerta doći kod mene kako bismo se vidjeli i porazgovarali lično – započela je priču Antonija, a zatim dodala kako je izgledao njihov prvi i, nažalost, posljednji susret i razgovor uživo:

– Došao je u našu kuću, tih i sa osmijehom. Nenametljiv, nikad neću zaboraviti taj njegov osmijeh i sjaj u očima. Moji roditelji i ja smo mu sve ispričali o mojoj bolesti i liječenju. Odmah je rekao da će on snositi sve troškove liječenja, ali da ne želi da se o tome govori nikome i da to smatra svojom obavezom kao čovjek i hrišćanin – prisjetila se ona, pa na kraju otkrila,piše Express

– Te večeri je na svoj koncert kasnio pola sata, jer je ostao duže kod nas kako bi nas utješio i niko ni od organizatora nije znao gdje je bio i zašto je kasnio. A to mu se nikad nije prije toga desilo. Nedelju dana kasnije uplatio je cjelokupan iznos na naš račun koji je bio otvoren u tu svrhu. Eto, takav je čovjek bio Toše. Zahvaljujući njemu sam živa – završila je svoju ispovijest uplakana Makedonka.

