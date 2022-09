Sting pozvao Sarajlije da zajedno proslave njegov rođendan u Zetri

Tim povodom, Sting je lično odlučio da pozove sve ljubitelje njegove muzike da se pridruže koncertu, te da ujedno zajedno proslave njegov rođendan.

Inače, Sting dolazi u Sarajevo u okviru svoje jesenje turneje koju će započeti 20. septembra u Finskoj, a na kojoj će održati 38 koncerata.

Posljednje ulaznice za VIP tribine i parter mogu se pronaći na web stranici www.kupikartu.ba ili na njihovim prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Iskoristite posljednju priliku da nabavite ulaznice za najveći muzički spektakl u Bosni i Hercegovini, te da zajedno sa Stingom u magičnoj koncertnoj atmosferi proslavite njegov rođendan, poručili su organizatori.

Koncert će trajati dva sata i bit će sastavljen od Stingovih najvećih hitova (Every Breath You Take, Message In A Bottle, Englishman in New York, Fragile, Shape Of My Heart, Desert Rose) ali će istovremeno biti i promocija novog albuma “The Bridge”.

Kao specijalni gost, koncert će otvoriti 45-minutni nastup Joe Sumnera sa svojim bendom.

