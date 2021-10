Nakon Severininog odbijanja Dodika uslijedio linč u Srbiji

Na naslovnicama srpskih tabloida nazvali je pogrdnim imenima, te zahtjevali da joj se zabrani ulazak u Srbiju.

Informer je optužio da je napala Srbe, zahtjevao da joj se zabrani ulazak u zemlju, a na naslovnici joj poručili da je “Đubre ustaško”.

Objektiv je plasirao njen izmišljeni citat: “Srbi, vi ste genocidni!”.

Podsjećamo, Severina je odlučila odustati od talk showa na novoj regionalnoj televiziji nakon što je saznala da je Dodikov sin Igor jedan od suvlasnika.

“Ne želim sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koja ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid”, poručila je Severina za Index preko svog tima.

Nakon toga se o temi oglasio i sam Milorad Dodik.

Dodik je, gostujući na televiziji Pink, rekao da nema ništa ni s kakvom televizijom i da nikada ne bi dozvolio da ona uđe u bilo kakav angažman.

“Ona ima tako negativan odnos prema našem patrijarhu da ja, apsolutno, ne bih prešao preko toga, ali ja nisam na to uticao. To su uradili ljudi koji formiraju novu televiziju. To je ono, ako niste spomenuli Dodika, onda niste na naslovnoj strani, kao što to rade neki političari. Nemam namjeru da kažem bilo šta loše, ali da je mene netko pitao – ne bih je zvao”, rekao je Dodik.

“Čak i da imam takvu kompaniju i da je bio potpisan ugovor, ja bih ga raskinuo zbog njenog odnosa prema patrijarhu. Halo, gdje je to normalno, gdje je tu kultura, ljudski odnos?” dodao je.

“Pa mene sad, kad bi prislonili ovdje uz zid da me streljate i dali pet minuta da se sjetim neke njezine pjesme, ja se ne bih sjetio”, tvrdio je Dodik, prenosi Express

