Vjerila se američka pjevačica Britney Spears

Pjevačica (39) i Asghari (27) na video snimku koji je objavila u nedjelju, jedno drugom izjavljuju ljubav, a taj video je pogledalo 1,6 miliona korisnika Instagrama.

Čestitke joj je uputila američka starleta Paris Hilton.

Britney Spears je 2016. godine srela Asgharija na snimanju video klipa pjesme „Slumber Party“.

Pjevačica ima dvoje djece iz prethodnog braka sa reperom Kevinom Federlineom. Kratko je bila u braku sa prijateljem iz djetinjstva Jasonom Alexanderom. Taj brak je trajao 55 sati.

Britney Spears se proslavila sa hitovima „Toxic“, „Womanizer“, „Baby One More Time“, „Scream and Shout“, I Wanna Go“ i „Till the World Ends“. prenosi n1

