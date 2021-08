SLAVA MU NIJE “UDARILA” U GLAVU! Isak Šabanović o životu nakon takmičenja

Publiku je „na prvu“ kupio izvođenjem pjesme“Stipu gatibo“ kojom je napravio potpunu pometnju i postao jedan od omiljenih takmičara čiji se nastup sa nestrpljenjem očekivao.

Isak je sinoć nastupao na tradicionalnoj motorijadi u Beranama, a Alo! je tim povodom iskoristio priliku da popriča sa njim o njegovom životu poslije takmičenja, nastupima i daljim planovima.

Kako se nosite sa popularnošću i da li Vam prija?

– Ovo sam čitav život i želio, sav moj trud se isplatio. Kažu da sam zvijezda preko noći, ali ja sam 10 godina radio za ovo. Ima svega, ranije mi je malo bilo čudno, teško sam se navikao. Život mi se promijenio iz korjena, sada imam više mogućnosti, mnoge poznate ličnosti sam jako dobro upoznao, a ranije su mi bili dostupni samo na TV-u. Ponekad zna da dosta zasmeta ono kada svi ljudi gledaju u mene bez ikakvog razloga. Za sada mi je super, drago mi je što se nisam što se kaže “uzvijezdio“, barem mi tako prijatelji kažu.

Saradnja sa Milijem pokazala se kao veoma uspješna, u kakvim ste odnosima?

– Da nije njega bilo, ja ne bih bio ovo što jesam sada. Poznato je da se na audiciji nisam baš najbolje pokazao, a on me je ipak odabrao. Prvo mi je bio dobar mentor i učitelj, a sada već veliki drug i prijatelj kojem mogu da se obratim u pola noći i pola dana. Za mene je on najveći i najbolji, to je čovjek koji je toliko hitova napisao i stvorio jaku karijeru. Tako da jako sam sretan što ga poznajem. Od njega sam naučio mnogo stvari, od toga šta i kada trebam reći, ponašanja, kako vježabati glas i mnogo drugih stvari, prenosi Express

Facebook komentari