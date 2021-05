Večeras se održava Billboard dodjela muzičkih nagrada

Ceremoniju će uživo prenositi NBC televizija, a vodit će je Nik Džonas (Nick Jonas) koji će i zatvoriti dodjelu sa svojim bendom Jonas Brothers. Billboard dodjela nagrada održava se redovno od 1990. godine.

Objavljena lista izvođača

Na društvenim mrežama i zvaničnoj stranici objavljena je lista zvijezda koje će večeras nastupati na dodjeli. Jedan od najiščekivanijih nastupa pripada The Weeknd-u koji je i finalist u 16 kategorija. Buran Duran se vraća na velika vrata i nastupa sa svojim novim hitom. Njihov nastup će se prenositi uživo iz Londona. Najavljeni su i Pink, Alicia Keys, BTS, DJ Khaled, H.E.R., Doja Cat, Twendy One Pilots i mnogi drugi.

The Weeknd vodi sa ubjedljivo najviše novminacija

The Weeknd je finalista u 16 kategorija, a iza njega je DaBaby sa 11 nominacija. Na trećem mjestu je Drake sa 7 nominacija. Taylor Swift nominirana je u četiri kategorije.

Najavljeni i dobitnici počasnih nagrada, Drake i Pink.

Američka reperica i internet senzacija Saweetie je ove godine prvi put ušla među finaliste, te je jedna od rijetkih koja je nominirana za nagradu prije nego što je i izdala svoj debitantski album. Ona do sada ima nekoliko No.1 hitova na Billboard ljestvicama. U nedavnom intervjuu za Billboard nije krila oduševljenje i zahvalnost za ovu nominaciju. Nagrade joj nisu strane jer je još kao srednjškolka bila nominirana za počasnu nagradu „Ženske sportašice godine“ za odbojku i fudbal.

Rekord za najviše dodijeljenih nagrada za jednu veče do sada drži Drake sa 13 pobjeda.

Gledanje Billboard ceremonije

Omogućeno je i online gledanje Billboard nagrada putem različitih streaming platformi kao što su Hulu, Peacock, fuboTV & Sling TV. Svi ovi servisi nude besplatni probni period od 7 dana. prenosei “Avaz“

