Hrvatska, Slovenije i Sjeverna Makedonija nisu se plasirale u finale Eurosonga

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga nastupili su predstavnici 16 zemalja. U finale su se plasirale Norveška, Izrael i Rusija, Azerbajđan, Malta, Litva, Kipar, Švedska, Belgija i Ukrajina. Dalje su prošli: Efendi – Mata Hari, Hooverphonic – The Wrong Place, Elena Tsagrinou – El Diablo, Eden Alene – Set Me Free, The Roop – Discoteque, Destiny – Je Me Casse, Tix – Fallen Angel, Manizha – Russian Woman, Tusse – Voices i Go_A – Shum.Prva polufinalna večer 65. po redu Eurosonga održala se u veličanstvenoj Rotterdam Ahoy areni, a veliko je natjecanje svojim nastupom otvorio nizozemski pobjednik iz 2019. godine Duncan Laurence.Druga polufinalna večer održat će se u četvrtak 20. maja, a na njoj će, među ostalima, nastupiti i predstavnice susjedne Srbije. Njih predstavljaju djevojke iz grupe Hurricane koje su gostovale u Danu uživo na N1. Finale Eurosonga zakazano je za subotu 22. maja,piše N1.

