DA LI SJEĆATE OVE DJEVOJČICE? Pjevala je sa Zdravkom Čolićem, a onda se desio rat! Evo gdje je i kako danas izgleda Ivana!

“Ja se zovem Ivana, a tata me zove zlato, rekla sam mami kad porastem, udaću se za tebe, zato rastem i rastem i jedva čekam da porastem”, pevušili su Zdravko Čolić i mala Ivana 1990. godine u pesmi “Čaje šukarije”. Od nastanka ove pesme prošle su tri decenije, a devojčica Ivana iz spota se nikada više nije pojavljivala u medijima.

Ivana Legin otpevala je čuvenu pesmu, sa jednom od najvećih zvezda Jugoslavije, Zdravkom Čolićem, a ovome je prethodila i uloga koju je odigrala u kultnom filmu “Kuduz”.

Trenutno Ivana živi i radi u Australiji i bavi se režijom, produkcijom i marketingom.

Iako joj je karijera još kao devojčici, koju cela Jugoslavija i danas pamti, krenula uzlaznom putanjom, sve je prekinuo rat. Ivana je u Australiji ostvarila nekoliko uloga, ali su, kako je otkrila, bile amaterskog tipa.

Nakon izbijanja rata, Ivana je iskusila izbeglički život, koji je i danas ostavio ožiljke na njenoj duši. Jer, bila je samo devojčica…

“Izbeglištvo je išlo preko Beograda, Zagreba, Rusije, pa tek onda do Australije. Kao i svima ostalima koji su lutali svetom pokušavajući da nađu svoj kutak mira i sigurnosti, bilo je nemirno, nesređeno i nestabilno. Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju, prenosi Stil

Mali ožiljci će uvek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gledam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podseti da sam u 33 godine preživela nešto što mnogi nisu sa 90”, rekla je Ivana svojevremeno u jednom intervjuu.

