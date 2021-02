Ovo su djeca Đoleta Balaševića, Jovana, Jelena i Aleksa: Napisao im je najljepše pjesme

Svaki čovjek s područja bivše Jugoslavije zna barem jednu njegovu pjesmu, a fanovi ih napamet znaju stotine, piše “Novi“.

Najplodnije razdoblje karijere Đorđa Balaševića nastupilo je kada se oženio studenticom kineziologije Oliverom Savić, koja mu je u braku dugom 40 godina rodila troje djece – Jovanu, Jelenu i Aleksu.

Upravo je svojoj djeci Balašević posvetio neke od najljepših pjesama. Jedna od najemotivnijih među njima svakako je Naopaka bajka koju je napisao svojoj kćeri Jeleni Bebi Balašević koja je 1998. godine doživjela katastrofalnu prometnu nesreću, a liječnici su prognozirali da će zauvijek ostati prikovana za krevet.

Jelena se od nesreće oporavila, a Balašević je nakon toga na ramenu istetovirao Mickeyja Mousea.

I Jovana mu je često bila inspiracija za pjesme. Jovana, koju Balaševići zovu Lola, oca je inspirirala za pjesmu Olelole, ali i za neke od stihova u pjesmi Miholjsko leto.

Miholjsko leto je Balašević napisao promatrajući svoju kćer Jovanu, danas glumicu, s terase jednog kafića u Novom Sadu na prvom spoju s mladićem. Jovana Balašević danas je udana za crnogorskog političara Aleksandra Jovanovića s kojim ima dvije kćeri.

Aco Braco i Uspavanku za dječaka Balašević je napisao nakon rođenja svog trećeg djeteta, sina Alekse, kojeg su Olivera i on dobili u svibnju 1995. U to doba Balašević je zbog svojih antiratnih stavova bio zabranjen na srbijanskoj nacionalnoj televiziji, smještale su mu se lažne afere i izjave, a sve je kulminiralo 1998. godine kada se Balašević odlučio na koncert u Sarajevu koji se pamti kao jedan od najemotivnijih u njegovoj karijeri. Stihovi ”Pričat će ti jednom možda, kako sam ja bio štošta – pile moje, pače moje malo…” se odnose upravo na to razdoblje karijere Đorđa Balaševića, a upućeni su Aleksi koji danas ima medalju državnog prvaka Srbije u hrvanju.

Ima tu i manje poznatih pjesama, poput one Jovana i Jelena.

