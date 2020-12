MARIJA ŠERIFOVIĆ UZ OVU DIJETU ZA 7 DANA SKINULA 3 KG! Evo šta je jela, a ovo je prvo pila svako JUTRO prije DORUČKA

Marijina dijeta zasniva se uglavnom na salatama, mladom siru, tunjevini i belom mesu. Na samom početku pevačica je pozvala sve da se pridruže sedmonedeljnom planu ishrane.

– Ovo je plan ishrane koji odgovara mojoj kilaži i krvnoj grupi, a svako treba da pronađe sebi odgovarajući plan. Sedam dana ću se zdravo hraniti, nadam se da neću prekršiti dijetu. Zeleni čaj je obavezan to je nešto sa čime započinem dan – rekla je Marija.

U toku dijete i ovih sedam dana detoksa Šerifovićeva je nekoliko puta bila gladna, ali je uspela da odoli iskušenjima i zdravo se hrani, a u toku ove nedelje izgubila je 2,8 kilograma.

– To je veliki uspeh, naravno možda je moglo i bolje, ali je svakako rezultat dobar. Nemojte se nadati da će svake nedelje biti ovako, jer to u startu odmah dolazi do izbacivanja viška tečnosti i toksina – zaključila je Marija zadovoljna rezultatima prve nedelje, prenosi Kurir

