Džejlana Herenda, pobjednica ovogodišnjeg takmičenja ‘ZMBT’ – “Moja prva rodica Džejla Ramović najveća mi je podrška”

Džejlana Herenda je ovogodišnja pobjednica popularnog muzičkog takmičenja „Zvijezda možeš biti ti“ koje se emitira na Hayat TV-u. Ova 17-godišnjakinja iz Goražda, koja trenutno živi u Sarajevu, idući mjesec će proslaviti 18. rođendan, pohađa treći razred Srednje muzičke škole i svira klavir. Zanimljivo je da je Džejlana prva rodica Džejle Ramović, Džejlanin otac i Džejlina mama su brat i sestra. Je li se nadala pobjedi, kakve ima planove i kakve savjete joj daje Džejla, otkrila je u razgovoru za „Avaz“.

Nana i tetka

– Konkurencija u ZMBT-u je bila velika, bilo je veoma stresno, ipak je to viši level. Ja sam 2017. godine učestvovala u dječijem talent šouu „Genijalci“. Međutim, u ZMBT-u je bilo sve drugačije. Bilo me je strah kako ću sve to izdržati. Bile su još dvije kandidatkinje koje su bile mlađe od mene. Imala sam podršku u školi, naravno i moje rodice Džejle Ramović i kompletne porodica. Svi su bili uz mene. Rodice su mi pomagale u odabiru stajlinga. Pobjedi se, iskreno, nisam nadala. Da jesam, rekla bih vam. I kada je bilo finale, bila sam opuštena i nisam vjerovala da imam šanse za pobjedu. Na dan takmičenja u publici su bile nana Advija, moja tetka Edita i Šejla, Džejline mama i sestra. Zbog korone bio je ograničen broj posjetilaca – prisjetila se Džejlana.

Kada je vidjela porodicu u publici, sva trema je nestala.

– Bodrile su me i imala sam osjećaj da sam kod kuće. Dala sam sve od sebe, jer one su došle iz Goražda da me podrže. Bila sam prezadovoljna svojim nastupom, sve sam ih očarala. Prva sam nastupala. Pjevala sam pjesmu „Melanholija“, a u drugom krugu pjesmu „Dođi“, koju je Džejla pjevala na takmičenju „Zvezde Granda“ – kaže mlada pjevačica.

Pomiješane emocije

Nakon pobjede, priznaje, nije znala kako da se ponaša.

– Nisam znala šta da radim, da plačem ili da se smijem, emocije su mi bile pomiješane. Kada sam došla kući, oko jedan sat ujutro, kuća je bila puna, svi su došli da mi čestitaju. To je nešto najljepše što mi se desilo u životu – iskrena je.

Muzika je njen život. Kada završi Srednju muzičku, upisat će Muzičku akademiju.

– Planirala sam da se prijavim za iduću sezonu „Zvezda Granda“. Svi me pitaju kad ćeš, a za mjesec punim 18 godina, tako da će mi svi putevi biti otvoreni. Sada je pravo vrijeme da odem tamo. Džejla je uvijek tu za mene. Ona ima više iskustva, pogotovo na „Grandu“, i sve mi je ispričala kako to ide. Daje mi savjete i pomagala mi je u stajlingu. Džejlina starija sestra Šejla me je šminkala. Ona je najviše bila uz mene tokom takmičenja i ohrabrila me da se prijavim na „Zvezde Granda“. Marija Šerifović već zna da ću se prijaviti, pa mi je sada malo lakše – otkrila je.

Čekam pjesmu od Admira Šakovića

– Nakon pobjede u ZMBT-u ništa se nije promijenilo u mom životu. Zbog korone sve je malo obustavljeno. Sada čekam da mi Admir Šaković, koji je inače bio moj mentor, napiše pjesmu – kaže Džejlana.

