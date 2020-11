Nakon polemike u ”Zvezdama Granda”- Zašto muškarci varaju, oglasila se Dušica Tričković i složila sa Jelenom Karleušom!

Naime, JK je prokomentarisala da tako, kao Dušica, treba da izgleda svaka porodilja, jer ako ste se porodili niste invalidi, i dodala da muškarci počnu da varaju upravo zato što ožene jednu ženu, a nakon porođaja dobiju drugu.

Dušicu smo pitali, da li se ona slaže sa ovim mišljenjem, a ona odgovara- Isto kao Jelena, jako mrzim to što se žene zapuste. I apelujem na sve žene, imam muža udala sam se i to je to, ne treba tako. Ja podojim dijete i imam 3 sata nakon toga, i da sredim nokte i sve.

Pjevačica nema nikakvu pomoć ni oko djeteta ni oko kuće i kaže da sve može da se stigne- Čak i da imam pomoć, što bih je koristila. Ne želim da propustim bebine prve stvari.

Članovi žirija pomalo su štedjeli Dušicu sa lošim komentarima, a ona govori da li se slaže sa tim- Jesu me štedeli, ali stvarno nisam stigla puno da se spremim. Za sljedeći krug ću da se potrudim više, piše Grand

