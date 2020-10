Dražen Žerić o novom albumu ‘Crvene jabuke’: “CD ima sarajevski šmek, tu je i duet sa Alenom Hrbinićem”

Producent nadolazećeg muzičkog materijala “Crvene jabuke” je Mirko Šenkovski Geronimo, koji je na njemu i većinski autor. Pored njega kao autori se pojavljuju i Dino Muharemović, Samir Kadirić, Josip Pejaković, Goran Bubalo, Dragan Spajić Gale i Željko Krznarić. Za miksanje je bio zadužen Marin Meštrović.

Nedavno je sarajevska grupa objavila spot za naslovnu pjesmu „Tvrđava“, a posljednjih dana lider Dražen Žerić Žera u Sarajevu snima spot za pjesmu „Ostat ću te željan“, za koju tekst i muziku potpisuje Dino Muharemović. Aranžman su radili Žera i Laris Pašalić, a produkciju Mirko Šenkovski Geronimo i Marin Meštrović. Spot u glavnom gradu BiH realizira Stella film, režija je djelo Dragane Kajtazović – Šenkovski, a snimatelj je Samir Geko.

Na novom albumu nalaze se i dueti sa Željkom Samardžićem i Alenom Hrbinićem. “Aleje ljubavi” naziv je zajedničke pjesme koju je Žera snimio sa Željkom Samardžićem, a „Šta kad poljubaca nema“ naziv je dueta sa Alenom Hrbinićem.

– Kada imaš dobre pjesme, onda izdaješ album. Naravno, riječ publike je zadnja. Poslije 36 godina karijere samo nam je to bitno. CD ima sarajevski šmek. Tu smo odrasli i počeli snimati, a kada ne bude tako okačit ćemo kopačke o klin. Na albumu su i dva dueta sa Željkom Samardžićem i Alenom Hrbinićem. Do saradnje sa Alenom je došlo na preporuku Dine Muharemovića. To je jedna prijateljska saradnja i mala pomoć dobrom pjevaču da nađe svoje mjesto na muzičkoj sceni. Daj Bože da mogu reći da je neko nama pomagao na početku karijere – kaže Dražen Žerić Žera.

Alen Hrbinić također ističe da je glavni krivac za duet Dino Muharemović, koji je i autorski kompletno potpisuje.

– Kada sam sa Muharemovićem pričao o budućoj saradnji, rekao mi je da se pjesma „Šta kad poljubaca nema“ sviđa Žeri i da postoji mogućnost da snimimo duet. Nazvao me je nekoliko dana poslije i rekao da ću uraditi zajedničku pjesmu sa „Crvenom jabukom“ i da će biti na njihovom albumu. Naravno da sam bio sretan da snimim duet sa grupom koja je među najpopularnijim u regionu i koja ima desetine hitova. Još jednom hvala Žeri na podršci i siguran sam da će mi ova saradnja biti stepenica više u karijeri – kaže Alen Hrbinić koji dodaje da do kraja godine planiraju snimiti i videozapis za duet.

Facebook komentari