Neno Murić objavio novi album „Baraba mekog srca“: Pedeset minuta dobre muzike i ritma

Drugi studijski album Nene Murića nazvan simbolično po njegovom prepoznatljivom hitu „Baraba mekog srca“ konačno je kompletiran i dostupan za slušanje na online muzičkim platformama. Publiku na njemu očekuje skoro pedeset minuta dobre muzike i ritma utkanih u 13 pjesama. Izdavač albuma je Hayat produkcija.

„Na tvojoj strani jastuka“, „Bambina“, „Baraba mekog srca“, „Zauvijek imaš me“, „Zahir“ („Život moj“), „Ti si ono najbolje“, „Umirem a rađam se“, „Trag“, „Nek’ je zdravlja i sreće“, „Ukrao sam je“, „Biće moja“, „Fobija“ i bonus track „Stope da ti ljubim“ su numere koje su najvećim dijelom već pronašle put do srca publike, ali i TV i radijskih top lista.

Murić se na novom albumu pojavljuje kao većinski autor. Svoj autorski rad počeo je pjesmom „Baraba mekog srca“ za koju je napisao tekst, a koja je prekretnica u njegovoj karijeri u smislu da je donijela novu energiju i svježinu u njegov muzički izražaj.

– Publika je prepoznala iskrenu emociju i ohrabrila me da nastavim s autorskim radom. Posebno im se dopadaju moji tekstovi. Priznajem da sam u svakom od njih otkrio djelić svoje ličnosti, a možda je upravo to i razlog što su me ohrabrivali da što više budem angažovan na mojim pjesmama. Na albumu se pojavljuju i neka poznata kompozitorska imena poput Mareta Miloševića, Edvina Hadžića, Amila Loje… Neke numere sam ranije promovisao, a neke su potpuno nove. Krenuo sam sa promocijom na tv i radio stanicama – kaže Neno Murić.

Neno je jedan od rijetkih muzičara koji se odazvao pozivu svih medija i lično se pojavio u njihovim studijima, od onih manje poznatih do onih najslušanijih radio i tv stanica.

– Nije mi bilo mrsko obići sve medije koji su izrazili želju da me ugoste u svom studiju. Hvala im na tome. Jedni drugima smo potrebni – govori pjevač.

