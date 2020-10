Popularna pjevačica iznenadila mnoge: Imam 28 godina i nevina sam

Ona jeotkrila da je u 28. godini još uvijek djevica i navela da će do braka ostati tako.

“Zaista sam sretna što sam to mogla da podijelim sa svojim obožavateljima i čitateljima te im pokazati odluku koju sam donijela, a oni to neka prihvate kako god žele”, kazala je Brooke, prenosi Daily Mail.

Dodala je da je zbog toga nailazila na brojne osude pojedinaca.

“Bilo je trenutaka kada bi me ljudi ismijavali ili mi ne bi vjerovali, ali ja to jednostavno moram imati u svom srcu, znati svoju istinu i samo pustiti da bude tako kako jeste. Nevjerovatan je osjećaj kad vidiš da neko to poštuje. Nikad nisam osjetila nikakav pritisak”, ispričala je Brooke, prenosi “Radiosarajevo“.

Bivši momci nisu joj stvarali pritisak i poštovali su njenu odluku, istakla je. Ipak, na poslu je postala žrtva pravog ismijavanja.

