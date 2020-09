Rock grupa Mustang i pjevač Mario Zovko snimaju album

Mostarski rock bend Mustang i Mario Zovko, multi-talentirani pjevač i glazbenik iz Mostara, udružili su snage i kreću u snimanje novog albuma. Zovko će sudjelovati kao pjevač na novom albumu benda, drugom po redu, koji izlazi uskoro.

Radi se o vrlo zanimljivoj glazbenoj suradnji, budući da je Mario Zovko školovani vokal za klasičnu glazbu, a bend Mustang poznat po svom žestokom, hard ‘n’ heavy zvuku. Međutim, obje strane ističu da će ovaj spoj itekako funkcionirati, budući da su već odradili nekoliko proba i da je rezultat impresivan.

– Mario Zovko jeste najviše bio u klasičnoj glazbi, ali ovdje se radi o vrhunskom profesionalcu i glazbeniku koji može pjevati sve stilove, te neće imati nikakvih problema sa prilagodbom. – kaže basist benda Boris Boras i nastavlja – Riječ je o vrlo vrijednom karakteru, ali i jednako tako izvrsnoj osobi; bit će ovo čudesna kombinacija, uvjeren sam.

Zovko ističe kako je oduvijek volio surađivati sa profesionalcima, no ovaj put to je mnogo više od toga, jer cijeli život sluša hard rock i heavy metal, te da mu je jedna od dugogodišnjih želja bila snimiti metal album. Sada će tu želju imati priliku i ostvariti.

Mustang, koji velikom brzinom prikuplja ljubitelje iz cijeloga svijeta, planirao je uskoro ući u studio, te je za ovu priliku pažljivo odabrao pjevača kojeg cijene, prate i poznaju već duže vremena. Nakon suradnje sa brojnim poznatim imenima iz svijeta glazbe, od kojih ćemo istaknuti bivšeg pjevača Iron Maidena Blaze Bayleya, Divlje jagode, Atomsko sklonište, Opću opasnost, Osvajače, Partibrejkerse itd. ovo će biti još jedna zanimljiva suradnja benda, te drugi album, nakon prvijenca On with the Fight (One Records, 2016.), koji je pobrao odlične kritike, kako medija, tako i struke i javnosti. Bend je osim žestokih stvari, poznat i po izvrsnim baladama. Postavu na albumu činit će: Mario Zovko (vokal), Marin Bevanda (gitara), Boris Boras (bas gitara) i Ante Martinović (bubnjevi).

Mario Zovko je, da podsjetimo, autor jedne od himni Manchester Uniteda, institucije koja službeno ima 1.1 milijarde fanova diljem svijeta. Specijalni je gost tog sportskog giganta sa permanentnom ulaznicom na kultni Old Trafford. Autor je velikog broja drugih projekata na polju umjetnosti. Dobitnik je brojnih internacionalnih i domaćih priznanja, od kojih izdvajamo nominaciju za Osobu godine u Bosni i Hercegovini (2015.). Tri puta bio je proglašavan Osobom dana, također na državnoj razini (2012., 2015., 2019.).

VIDEO PRILOG:

