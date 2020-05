Pjevač Tony Cetinski o medicini i čipovima: Ko hoće nek izvoli, ali ja neću vakcinu

“Sve ovo je manje bitno od onoga što nas čeka ako nas čipiraju, onda smo potpisali sami sebi kapitulaciju. Vakcinisanje, nema šanse”, poručio je Cetinski.

Tokom javljanja uživo mnogo puta naglasio je da se on i njegova porodica neće vakcinisati.

“Vi koji hoćete, uradite to. To je vaša sloboda, ali nemojte ukidati našu slobodu. Ko hoće neka izvoli, ko želi biti čipiran, ali ako pročitam da je to obavezno i da su to političari potpisali, hvala, ali nećete me dobiti u taj tor”, oštar je bio Cetinski.

Kazao je i kako se boji da onaj ko ne želi primiti vakcinu može biti nezaposlen, i hoće li imati pravo glasa.

“To je najosjetljivija tema i ja jednostavno ne dam da me neko vakciniše. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo vakcinisati pa nas lijepo i fino s lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu vakcinišite. Nadam se da moj Facebook neće biti zatvoren zbog ovoga”, poručio je na kraju Cetinski, prenosi “Klix“.

