Maja Šuput iskreno: Plačem svako malo, ne prepoznajem se

– Strah koji me drži od juče je nepodnošljiv. Tuga i osjećaj bespomoćnosti su neizrecivi. Ne znam ko je od vas spavao noćas, ja nisam. Strah me što ako ne čujem na vrijeme, što ako nešto padne na nas, što ako… izludila sam. Stvari mi stoje na vratima za trk iz kuće, u autu je osnovno iako ne znam ni šta mi treba. Plačem svako malo pa se trudim misliti na nešto lijepo pa mi nešto i ne ide. A ja uvijek mislim na lijepo. Ne prepoznajem se. Natjerala sam se uz najveće muke pod tuš uz patrolu muža u kupatilu jer me najveći strah hvata što ako bude potres, a ja pod tušem. Sad se nadam da nisam jedina ovakva paničarka. Malo sam se čak i ‘uredila’ za sliku da vam kažem da osjećam sve što osjećate i vi i da mi srce puca zbog sve nepravde koja nam se dogodila. Budimo kući, šaljimo sebi malo pozitivne vibre i volimo se – napisala je na Instagramu, prenosi Express

