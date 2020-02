KAD SE SJETIM DA SU DOKTORI REKLI DA NEĆEŠ BITI DOBRO! Nataša Bekvalac emotivnom porukom kćerki Katji četitala 2. rođendan

“Sjećam se kada su doktori rekli neće biti dobro. Nas dvije smo znale da će biti. Sjećam se da su rekli dan kada ćes se roditi. Znala sam da će biti onako kako ti budeš željela. Od trenutka kada si se rodila pa i prije kroz tebe upoznajem sebe, učiš me da pravila ne postoje i da je jedino koje za nas važi ljubav! Sjećam se kako si me naučila sta znači biti hrabar. Hvala ti što me vodiš putem kojim idu malo hrabrije djevojčice…najhrabrije! Hvala ti što si baš mene izabrala da ti budem mama, Katarina moja. Srećan rođus, sine moj – napisala je Nataša Bekvalac u svojoj objavi, prenosi Kurir

