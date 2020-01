Lady Gaga progvorila: Nekoliko doktora mi pomaže da preživim

Ovo nije prvi put da je progovorila o traumi, ali ovaj put je htjela naglasiti kako se zbog toga cijeli život mora nositi sa posttraumatskim stresnim poremećajem i fibromialgijom.

To je bolest zbog koje bolesnici osjećaju bol po cijelom tijelu, krutost zglobova, umor i slabu koncentraciju, a sve o svojoj borbi je odlučila ispričati i slavnoj Oprah Winfrey.

Bila sam silovana nekoliko puta kada sam imala 19 godina. Tada nisam imala nikoga ko mi je mogao pomoći. Nisam imala psihijatra, ni doktora koji mi može pomoći. Imam PTSP. Trpim hroničnu bol. Neuropatska bol kao odgovor na traume je dio mog života. Na antidepresivima sam, imam nekoliko ljekaraa sada i tako preživljavam. Dugo sam se rezala. Samopovrijeđivanje sam uspjela zaustaviti kada sam shvatila da to što radim činim kako bi pokazala ljudima da se borim s boli umjesto da im kažem. Govorim ovo sa mnogo poniznosti i snage. Zahvalna sam što to više ne radim i ne želim to romantizovati – ispričala je i dala do znanja šta joj daje snagu za dalje, prenosi “Hayat“.

