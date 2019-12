Zbog tete iz mostarskog vrtića plakali su mnogi roditelji

Naravno nije ovo zločesta teta, već teta slavuj. Bugojanka Jelena Dujmović snimila je spot i pjesmu “Od Božića do Božića”, a njezin glas utjerao je suze u oči brojnim roditeljima, dok su se dječaci i djevojčice prepali da bi mogli ostati bez tete, i da će im otići samo u estradne vode.

“Tekst i aranžman pjesme je radio Dražen Krtalić, koji je i autor stihova. Pjesma je duže vrijeme čekala svoga pjevača, spletom okolnosti sam došla do nje. Kada se sve to događalo moja majka je oboljela od karcinoma dojke, pa me ta ponuđena pjesma dirnula u srce. Bogu hvala moja majka je sada živa i zdrava, te glavna uloga u mom spotu”, priča Jelena za portal “Hercegovina“.

Jelena je rođena u Bugojnu, znaju je i u Širokom, gdje je završila srednje školovanje, a nakon studija Pedagogije na FPMOZ u Mostaru, radi u Mostaru u vrtiću “Sportić”. Članica je “Grupe Mediteran”. Pitali smo je i kako kombinuje svoje dvije ljubavi.

“Mogu reći da sam se pronašla u oba posla koja radim, iako pjevanje još uvijek smatram hobijem. Al i jedan i drugi me posao ispunjavanju u pozitivnom smislu”, istakla je.

Pjesma je objavljena 12. decembra, a već ima preko 20.000 pregleda.

