ZAVRŠILA SI SVOJU PRIČU! DOSADNA SI! Ana Bekuta progovorila o napuštanju Zvezda Granda!

“Ja imam tu svakako svoju ulogu, to ljudi iz produkcije znaju. Zapravo, ja njima prepuštam da me, ako sam im dosadila, eliminišu, ili kažu “završila si svoju priču ovdje”. Nemam protiv toga da se to jednog dana i desi, i da doživim i to”, izjavila je Ana i objasnila svoj način rada sa kandidatima popularnog šou-programa:

“Zapravo se trudim da dajem svoj maksimum, i kada je u pitanju ova sada koncepcija, mentor-kandidat, naravno da od njih samih zavisi koliko će to upiti i pokupiti, i koliko će ući u suštinu onoga što im objašnjavam”, rekla je pevačica, prenosi Kurir

