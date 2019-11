Željko Joksimović: “Da me niste zvali ove godine, zapitao bih se jeste li se naljutili”

“Razmišljao sam šta da kažem osim da se ovo nije desilo ove godine, ozbiljno bih se zapitao što me ovi ljudi ne zovu i jesu li se nešto naljutili. Sarajevo je mnogo obilježilo moju karijeru i život. Ne osjećam se kao gost, već kao jedan od vas“, rekao je Joksimović na zvaničnom predstavljanju novogodišnjeg programa, piše “Klix“.

Kazao je da se svojim muzičkim umijećem na određen način želi odužiti Sarajevu.

“Uvijek se sjećam prvog koncerta na Koševu 2010. godine, a onda i 2016. Bila su to moja dva spektakularna koncerta. Godine 2006. sam Sarajevu poklonio pjesmu ‘Lejla’ koju je Hari otpjevao na Eurosongu. Ta ljubav traje godinama, a Sarajevo me uvijek promijeni i vrati na pravi put, na ono ko sam i šta sam. Mislim da to ljudi prepoznaju i drago mi je što sam tu“, dodao je.

U Vijećnici je rečeno da s Joksimovićem dolazi ekipa od 70 ljudi koji će raditi na pripremi vrhunskog koncerta.

Prve noći 2020. godine ispred Vječne vatre će nastupiti kultni bend Zabranjeno pušenje. Tim povodom je frontmen Sejo Sexon kazao da se smatraju hroničarima ovog grada.

“Cijelu karijeru i rad bazirali smo sa ovim ulicama, ljudima i pričama pa bih svoja autorska prava trebao svake godine podijeliti sa Sarajlijama. Zbog toga je teže. Željko će biti dobri dragi gost, a ja ću pred sobom imati ljude koje sam opjevao i koji me traže po gradu. Poslije 35 godina karijere Sarajevo mi je koncert pred koji ne spavam nikad. Taj kompleks nisam skinuo s duše i nadam se da ćemo sve opravdati, da će biti lijep dan i da ćemo ostavit srce na terenu“, kazao je Davor Sučić.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

