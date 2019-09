Roditelji su je izbacili iz kuće, iza sebe ima tri propala braka, a tek sada, s navršenih 50 godina, može reći da je ostvarila apsolutno sve što je poželjela

Na ostvarenju svog sna, koji nije došao preko noći, radila je predano od najranijeg djetinjstva, a sada, s navršenih 50 godina, može reći da je ostvarila apsolutno sve što je poželjela. Danas ima sve – uspjeh, izgled, ljubav svog života pored sebe, ali i ono najvažnije: Dvoje divne djece, blizance Emmu i Maxa, koji su centar njezina svijeta, piše tportal.

Jennifer Lopez rođena je 24. srpnja 1969. u Bronxu, kao drugo od troje djece Guadalupe Rodriguez i Davida Lopeza. Upravo portorikanskim korijenima može zahvaliti svoj izgled. Otac joj je bio računalni stručnjak, a majka je radila u vrtiću, dok su njezine sestre, starija Leslie i mlađa Lynda, danas kućanica i operna pjevačica te DJ-ica.

Tri sestre odrastale su u malenom stanu, a majka ih je stalno poticala da jedna drugu zabavljaju glumeći, plešući i pjevajući. Imala je tek pet godina kada su je roditelji odveli na satove plesa i pjevanja, a potom je idućih osam godina provela u katoličkoj školi Holy Family, koju su pohađale samo djevojčice.

Pred sam kraj srednje škole počela je dobivati i prve prilike, među kojima je bila uloga u niskobudžetnom filmu ‘My Little Lady’. U srednjoj je školi, zbog oblika i građe tijela, dobila nadimak La Guitarra, odnosno gitara. Iako je upisala fakultet Baruch, od njega je odustala jer je željela ostvariti svoj san, no to nisu odobravali njezini roditelji.

Naime, njezina majka nije željela da ona prekine studij prava i da traži karijeru u plesu – jednostavno to nije smatrala ozbiljnim zanimanjem. Zbog toga se posvađala s njima i s 18 godina izbacili su je iz kuće, nakon čega se odselila na Manhattan. Isprva je radila u jednoj odvjetničkoj firmi preko dana, a noću plesala po klubovima.

Tek 1990. dobila je ulogu u Foxovoj komediji ‘In Living Color’, potom je dvije godine bila prateća plesačica Janet Jackson, a pojavila se i u njezinu spotu ‘That's The Way Love Goes’. Onda se sve počelo slagati i otvarati, a novi angažmani stalno su pristizali. Godina 1997. donijela joj je puno toga.

Osim što je za ulogu u filmu ‘Selena’ bila nominirana za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice, upoznala je i svog prvog supruga Ojanija Nou, konobara u jednom restoranu u Miamiju. Na zabavi nakon završetka snimanja ‘Selene’ Ojani je zgrabio mikrofon i pred svima predao Jennifer dijamantni zaručnički prsten. Ona je naravno pristala pa se par vjenčao iste godine, ali i razveo u siječnju 1998. Iako su se isprva rastali u prijateljskim odnosima, naknadno ga je Lopez i tužila kako bi spriječila da izda knjigu i objavi detalje iz njihova privatnog života i braka.

Godinu i pol kasnije ostvarila se i u svojoj drugoj ljubavi – pjevanju – te izdala prvi album ‘On The 6’. Uspjeh je bio nevjerojatan i bili su rijetki u svijetu oni koji nisu čuli ‘Jenny From The Block’, a njoj je sve to donijelo i nominacije za Grammyja.

Tijekom snimanja tog albuma upoznala je repera Seana Combsa, poznatijeg kao Puff Daddyja, koji joj je produkcijski pomogao. Njihova veza trajala je dvije i pol godine i vječito bila u interesu medija i javnosti, osobito nakon što su sudjelovali u obračunu pištoljima u jednom njujorškom klubu u prosincu 1999. godine. Nakon incidenta policija ih je zaustavila i pronašla ukradeni pištolj skriven ispod prednjeg sjedala. Sve to itekako je utjecalo na njihovu vezu te je ubrzo i okončana.

Dok je snimala film ‘Vjenčanje iz vedra neba’, ali i novi album, upoznala je plesača Chrisa Judda, i to na snimanju spota za pjesmu ‘Love Don't Cost a Thing’, a ljubav je bila toliko jaka da se par do kraja godine i vjenčao. Iako je brak trajao svega nekoliko mjeseci, službeno su se razveli tek 2003. godine, a Jennifer Lopez već je bila u zagrljaju novog muškarca, i to holivudskog glumca Bena Afflecka, kojeg je upoznala na setu filma ‘Gigli’ 2003.

vaki njihov korak pratio se pod povećalom, a mediji su ih od milja zvali Bennifer. Iako su bili i zaručeni, Jennifer Lopez otkazala je zaruke rekavši kako se želi koncentrirati na sebe i svoju karijeru. A onda je na red došao još jedan brak.

Javnost se nemalo iznenadila kada su doznali da se latino diva 2004. u najvećoj tajnosti udala za latino zvijezdu Marca Anthonyja, s kojim je već bila u kratkoj vezi krajem 90-ih. U studenom 2007. njihova sreća nije mogla biti veća jer su s obožavateljima mogli podijeliti najvažniju vijest – da očekuju prinovu. U veljači 2008. supružnici su dobili blizance Emmu i Maxa, koji su upotpunili njihov život, no njihov brak ipak nije izdržao.

Godine 2014. odlučili su krenuti svatko svojim putem, uz dogovor da će se zajedno brinuti o djeci. I dandanas imaju idiličan odnos bivših supružnika te se često druže međusobno i s novim partnerima. Godine 2011. započela je vezu s još jednim plesačem, Casperom Smartom, i s njim ‘izdržala’ pet godina, a onda se 2017. u njezin život ušetala bivša zvijezda bejzbola Alex Rodriguez.

‘Razumijem ga kao što nikoga prije njega nisam razumjela i on razumije mene kao što me nitko nije razumio’, pohvalila se Jennifer Lopez i dodala kako i dalje vjeruje u pravu ljubav i brak. U ožujku 2019., romantičnom prosidbom na plaži, Jennifer Lopez postala je zaručnica Alexa Rodrigueza. Uz njega se dodatno posvetila svom izgledu, redovito trenirajući, i kao da se sve odjednom savršeno posložilo.

Ako sve bude po planu, za svoju posljednju ulogu, onu u filmu ‘Prevarantice’, mogla bi biti nominirana i za najprestižniju nagradu Oscar, a šuška se i kako u tajnosti priprema vjenčanje. Još jedna zanimljivost vezana uz Jennifer Lopez je ta da je iako je odrastala u obitelji doseljenika iz Portorika, kojima je materinji jezik bio španjolski, odmalena govorila engleski, na što su nju i sestre poticali roditelji.

Naime, oni su smatrali kako je to nužno za djecu da bi u budućnosti dobila bolje poslovne angažmane i nisu pogriješili. Jennifer Lopez govori španjolski, čak je snimala i pjesme na tom jeziku, a ima i nadimak latino dive. Ipak, javnost joj zamjera to što se loše služi španjolskim i smatra da joj je naglasak loš te su je čak prozivali kad je snimila ‘Selenu’, ističući da nije dobro izgovarala rečenice u njemu. Za razliku od nje, blizanci Emma i Max tečno govore španjolski i dobro su upoznati s obje kulture u kojima odrastaju.

Koliki je utjecaj Jennifer Lopez, govori i podatak da ju je Forbes proglasio najutjecajnijom slavnom osobom, ali i najmoćnijom ženom na svijetu.

