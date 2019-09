Priča o Dadi Topiću jedna je od najzanimljivijih na estradnom nebu: Zaljubio se u muziku još kao dječak, a od nje ga nije odvratilo ni teško djetinjstvo koje je imao

Naime, Dado je rođen prije točno 70 godina, a te 1949. nije bilo nimalo popularno djetetu dati ime Adolf. Ipak, baš takvo je dobio. Postao je Adolf po očevu prijatelju koji ga je spasio tijekom Drugog svjetskog rata. Usto, gospodin je postao i njegov krsni kum. Zbog imena je tijekom školovanja bio povremeno na meti profesora koji su pretpostavljali da mu je otac – simpatizer ustaškog pokreta. Istina je suprotna, otac mu je bio u partizanima, kao i Adolf koji je njegovom ocu spasio život.

Odrastao je u siromaštvu i radio već kao 14-godišnjak

Nisu povremene nevolje u školi bilo jedino što je u djetinjstvu Dade Topića bilo teško. Rođen je u siromašnoj obitelji, ipak okružen glazbom. Majka Anka svirala je klavir i gitaru, a Dado je od nje naslijedio talent i ljubav prema svijetu glazbe. Siromaštvo ga je pratilo, no imao je sretno djetinjstvo. Otac mu je dvaput htio pobjeći u Australiju zbog financijske situacije, no oba su ga puta lovili na talijanskoj granici. Zbog situacije, Dado i njegov brat radili su na gradilištu i u šećerani. ‘Moji roditelji cijeli život su bili podstanari i znam kako je bilo nemati za život. Obećao sam sam sebi da ću zaraditi dovoljno novca i kupiti im kuću. Da bih neke stvari koje su mi bile važne tijekom djetinjstva imao, morao sam pomoći sam sebi. Radio sam na kolodvoru i u šećerani, na različitim gažama tijekom ljeta kako bih zaradio za prvu gitaru. Dok su druga djeca uživala u djetinjstvu i imala druge sadržaje, ja sam radio i danju i noću. Imao sam sreće, bio sam dobro razvijen pa sam mogao lagati da nemam 14 nego 17 godina da bi me pustili da radim’, ispričao je svojedobno Dado za Dnevni Avaz.

Dva braka i dvoje djece

Karijeru je počeo s osječkim ‘Dinamitima’, a prije toga nastupao je s ‘Đavoljim eliksirima’. Usto, vrlo se brzo odlučio na brak. Prvi put se, naime, oženio s 20 godina i to za sovju gimnazijsku ljubav Gordanu. Ubrzo im stiže i sin, 1975. godine Dado je dobio sina Danijela koji se rodio dok je on bio na odsluženju vojnog roka. Bračna sreća nije potrajala, a Topić se razveo nakon 10 godina braka jer mu je bivša supruga zamjerila što rijetko boravi kod kuće. Drugu suprugu, Mirjanu, upoznao je kada je imao 33 godine i s njom je dobio sina Rea. Zamijetio ju je tijekom njegovog nastupa u Rovinju.

U poslovnom smislu, velike je uspjehe stekao s grupama ‘Dinamiti’ i ‘Time’, a ostat će zapamćen i njegov nastup na ‘Dori’ gdje je s grupom ‘Dragonfly’ pobijedio s pjesmom ‘Vjerujem u ljubav’.

Teški sudski procesi, psihijatrija, fizički obračun

Privatno, uživa u braku sa svojom Mirjanom, ona mu je oduvijek bila najveća životna podrška. Pokušava živjeti daleko od svih skandala i nevolja koje su ga snašle, a obožava raditi u tišni. Posljednjih 15-ak godina Dado je dvaput bio na sudu – prvi put ga je bivši suradnik optužio da ga je Topić financijski oštetio za 94 tisuće njemačkih maraka. U konačnici je nakon dugogodišnje sudske trakavice uspio dokazati svoje poštenje. No, čekala ga je iza ugla nova presuda koja se uporedo vodila s članovima njegove obitelji.

Naime, s djecom svog brata vodio je od 2002. spor oko kuće kod Trogira. Fizički se na hodniku tijekom pauze od ročišta sukobio s nećacima. Zaštitar je spriječio da dođe do većeg obračuna, a Dado je odmah tražio dolazak hitne pomoći koja ga je odvezla na psihijatriju KBC-a Split kako bi se smirio uslijed nemilih događaja. Tamo je sedativima smiren, a supruga je potom preuzela kućnu njegu o rokeru. Ona mu je bila i ostala podrška i mirna luka poslije svih avantura i nedaća koje su ga kroz život snašle.

