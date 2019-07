Prelijepa kćerka Esme Redžepove je također pjevačica

Advertisements

Njena kćerka Eleonora publici se predstavila pod umjetničkim imenom Malisha.

Smrt majke ostavila je veliki trag na Malishu.

– Njen odlazak me je rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem živjeti normalno i nastaviti dalje. I dalje vjerujem da me čuva sa neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama – rekla je ona, prenosi Avaz.

Malisha i dan danas ne zaboravlja najbitniji savjet koji je dobila od svoje majke Esme.

– Veliki ljudi su uvijek najskromniji. Kada imaš dvije jabuke, uvijek jednu pokloni nekome. Te njene riječi ću zauvijek pamtiti – rekla je Esmina kćerka.

Advertisements

loading...

Facebook komentari