Završen rekordno posjećeni festival EXIT u Novom Sadu

Advertisements

Uoči iduće godine kada EXIT slavi 20. rođendan, naš najveći i jedan od vodećih svjetskih festivala dostigao je svoj povijesni maksimum po brojnim parametrima.

Rekord posjeta bio je oboren već prve noći kada je kroz ulaze na Petrovaradinskoj tvrđavi prošlo 56.000 od ukupno oko 200.000 posjetitelja koji su se rasporedili na 40 pozornica i zona od 4. srpnja navečer do 8. srpnja ujutro. Nikad duža lista headlinera učinila je da ove godine publika uživa na svim binama, a program na glavnoj pozornici je svakako najviše obilježio povijesni koncert jednog od najvećih svjetskih bendova The Cure, koji je naša publika čekala čak četiri desetljeća.

Rokenrol se vratio na velika vrata uz američku senzaciju Greta Van Fleet čiji visokoenergetski nastup je opravdao status grupe o kojoj se najviše govori u posljednjih par godina. Američki sastav The Chainsmokers su pokazali zašto vrijede za jedne od najpopularnijih glazbenih zvijezda današnjice, čiji hitovi, zborno pjevani na glavnoj sceni, zajedno premašuju i deset milijardi YouTube pregleda!

Na dosad najspektakularnijem izdanju mts Dance Arene čija kolosalna produkcija je sadržala i staro vinčansko pismo, nastupale su vodeće zvijezde svjetske elektronske scene. Već prve noći je ljestvica postavljena na energetski maksimum u zajedničkom nastupu Carla Coxa i Maceo Plexa, kao i tandemskoj rapsodiji Solomuna i Tale of Us od preko šest sati! Čast da zatvori cijeli EXIT i mts Dance Arenu imala je najtraženija techno zvijezda današnjice Amelie Lens, koja je prve ovacije i skandiranje imena dobila već po izlasku na scenu! Inspirirana poviješću grupe The Prodigy i EXIT festivala, na samom kraju besprijekornog seta Lens je pustila pesmu “Firestarter”, u čast preminulog pjevača grupe Keitha Flinta što je izazvalo opću euforiju kod publike za jedan od najboljih prizora zatvaranja Exita.

A da EXIT nije samo glazbeni festival, potvrdili su Yoko Ono i Novak Đoković, svojim video porukama upućenim publici, a uživo na otvaranju festivala i stari prijatelji Exita, društveni aktivisti iz sjevernoameričkog plemena Standing Rock, ogranka Siouxa čiji su članovi danas na prvoj liniji borbe za očuvanje života na Zemlji. Završne večeri, prije spektakularnog nastupa najbolje rangiranog svjetskoj DJ dvojca Dimitri Vegas & Like Mike, popularni američki motivacijski govornik Henry Amar ukazao je na važnost održavanja mentalnog zdravlja i poručio publici da sve što traže već imaju u sebi i da im nije potrebno da koriste narkotike. Upravo „Ostanimo čisti“, velika nacionalna kampanja, koja je podigla regiju na noge neposredno prije festivala, bila je intezivno promovirana na EXIT festivalu apelirajući na posjetitelje da izaberu čist život bez narkotika.

S Exita je krenula i nova humanitarna akcija “Izgradimo vrtiće zajedno” koju su zajedno pokrenuli Fondacija Novak Đoković i EXIT fondacija, uz podršku Radio televizije Srbije, a u koju se tijekom festivala putem video poruke uključio i košarkaški as Nikola Jokić! Posjetitelji festivala i ljudi dobre volje pozivani su s festivalskih ekrana i društvenih mreža da pošalju poruku na poseban humanitarni broj, a uplate se mogu vršiti i iz inozemstva putem www.paypal.me/novakfdn. I najpoznatiji regionalni youtuberi poslali su ekološku poruku milijunima svojih pratitelja na društvenim mrežama, ali i uživo publici EXIT festivala. Predstavljena je i kampanja “Vrati prirodi – Pridruži se i posadi drvo” kao akcija sadnje drveća na nekoliko lokacija u Vojvodini tijekom jeseni koju organizira Delegacija Evropske unije u Srbiji uz podršku Exita i OPENS-a.

Na festivalu je održana i tribina „How to start Serbian export office for Art?“, o sistematskim mjerama za izradu povoljnog ambijenta za plasiranje domaćih muzičkih talenata na međunarodnoj sceni, na kojoj su sudjelovali i istaknuti pojedinci glazbene industrije. Osim posvećivanja čitavog prvog dana festivala, u obliku imena OPENS Day, tituli Novog Sada kao Omladinske prijestonice Evrope, EXIT je i ove godine na OPENS State of EXIT zoni predstavio mogućnost civilnim organizacijama da htisućama posjetitelja predstave svoje programe.

Advertisements

loading...

Facebook komentari