Džejla Ramović otkrila kako se nosi sa kritikama

Dok sumira utiske nakon trijumfa koji je ostvarila, Džejla se na kratko oprobala i kao novinar.

– Utisci su se donekle slegli, međutim, nije sve mirno. I dalje pristižu poruke u ogromnim količinama, pohvale, neke male kritike, ali ja sam zadovoljna. Lijepo se osjećam to je najbitnije – rekla nam je Džejla i nastavila:

– Nisam stigla sve poruke da pročitam, ali ono što sam ispratila, svi komentari su pozitivni. Meni je srce ogromno kada čujem da su svi moji pratioci ponosni i da sam ispunila njihova očekivanja. Ja ću se i dalje truditi da to tako bude.

Pjevačica nam je otkrila i šta su joj roditelji i sestre rekli nakon velike pobjede:

– Bravo ljubavi. Ono što klasično porodica može da vam kaže – kaže Ramovićeva, a onda otkriva kako se nosi sa kritikama:

– Ni ja nisam zadovoljna sa nekim dijelovima pjevanja, međutim, ljudi kojima ja ne odgovaram kritikuju me od samog početka do dana današnjeg. Možda se njima ne dopada kako ja pjevam, ali naravno da oni imaju pravo na svoje mišljenje, ja na to nemam nikakav uticaj. Mogu samo da se trudim da im se možda svidim. Naravno da i to prihvatam – završava Džejla.

