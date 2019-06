Letu Štuke i Mostar Rock School pripremaju veliki koncert u Mostaru

Advertisements

Samim tim će se uz podršku Grada Mostara obilježiti i Svjetski dan muzike te ovim velikim koncertnim događajem zaključiti sedmu Rock školsku godinu.

Grupa Letu štuke je krajem 2018. godine objavila dugoočekivani album kojeg je, kako kritika, tako i publika objeručke prihvatila te upoznala kroz sad već potvrđene hit naslove “Bože zdravlja”, “Supermarket”, “Topla voda” i “Zemlja gori” na kojoj je uspostavljena suradnja s Dubioza kolektivom. Dosadašnja regijska promocija albuma polučila je veliki uspjeh gdje ih je publika ispratila ovacijama što ne sumnjamo da će se ponoviti i pred Mostarcima.

“Rock je došao iz subkulture i vremenom mutirao u čuvara urbane kulture i temeljnih vrijednosti bivšeg sistema. Ovaj sistem donosi nove vrijednosti, rekao bih suprotne od onih. Takvom marginalizovanom rocku u svakom slučaju treba Mostar Rock School. Ne toliko zbog njega samog koliko zbog generacija koje dolaze. Kakve god bile njegove dalje mutacije, rock će ostati zvučna slika individualne slobode nasuprot psihologije stada. Raduje me to što neke mlade ljude zanima rock. To je znak da nije sve otišlo u p.opulizam i m.aterijalizam. Volio bih da se taj rast nastavi. U svakom slučaju neophodno je da se neko bavi edukacijom mladih u tom smislu. Zato podržavam Rock školu”, kaže Dino Šaran, frontmen grupe Letu štuke.

Osim Letu štuka, na koncertu će zasvirati i polaznici Mostar Rock Schoola. Ulaz na veliki koncert je besplatan, izvještava “Klix“.

