“Egzil” je priča o drugarstvu

Frenkie, Kontra i Indigo su svoj put od Berlina, preko Tokia u zadnje dvije godine veoma kvalitetno utabali i pokazali da njighovo vrijeme tek dolazi.

Advertisements

Ovu priču o velikom drugarstvu pored domaće ekipe gdje su nastupali Katarza & Stoposto, Shtuka, Mujče potvrđuje i gost iz Srbije – Marčelo.

Nije lako biti objektivan kad su ti neki ljudi drugari i svako ko sluša ovu izjavu neka računa na izvjesnu subjektivnost u njoj. Meni se, gle čuda, čini da je to super. Nedavno su me pitali “kakvi su vaši odnosi”, na što sam odgovorio “grozni su odnosi, grozni su momci, zato sam i došao, uglavnom gostujem ljudima koje ne volim, upadam silom na binu, ne pitam ni za zdravlje”. Šalu na stranu, da, naravno da smo sad već mnogo godina drugari i da poruka koju pokušavamo da pošaljemo, da je jedan dio te poruke ustvari van bine, a to je upravo to drugarstvo koje nijednog trenutka nema veze sa onim što inače razdvaja ljude. To je poruka koju šaljemo, kaže Marčelo, srbijanski reper i jedan od gostiju subotnje hip hop zabave na kojoj su u okviru promocije novog albuma Egzil u sarajevskom Domu mladih glavni akteri bili Frenki, Kontra i Indigo.

“Ovo što oni u suštini rade je to kako ja zamišljam žanr kad je dobar i to je sve što ja tu imam da kažem. Ovo mogu da čujem, ovo volim da čujem, ovo mi je dobro, stilski, sportski, a s poentom. Ovo ne može svako. Mnogo ko je odustao od toga. Nije nikakva tajna da se žanr banalizovao, da je postao podvrsta narodnjaka u velikoj mjeri, ali ima tako nekih ljudi koji još uvijek drže do originalne definicije. Oni su svakako to”, rekao je Marčelo.

Ovo je bio prvi od muzičkih događanja direktno pod etiketom Red Bull Music programa koji već godinama inspiriše i podržava kreativnost kod ljudi koji žive muziku. Sarajevska Egzil zabava rasprodana do posljednjeg mjesta ostat će sasvim sigurno dugo upamćena, a dok čekamo tuzlansku koja je na programu 9. februara, donosimo vam djelić atmosfere koja je proteklog vikenda vlada u amfiteatru Doma mladih Skenderija.

Advertisements

loading...

Facebook komentari