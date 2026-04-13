Dvojac bez imena, ali s jasnom porukom: Adnan Kukuljević i Darko Capo spajaju različite muzičke svjetove…

Muzika je univerzalni jezik koji briše granice i spaja ljude, a to na najbolji način potvrđuju svestrani muzičari Adnan Kukuljević i Darko Capo, čiji su se muzički putevi spojili u jedinstvenu umjetničku priču.

Ovaj dvojac upoznao se prije nekoliko godina u Zagrebu, u studiju kod zajedničkog prijatelja Tome Baćurina, a nedugo potom počeli su i zajedno nastupati. Kao rezultat prijateljstva i muzičke saradnje nastala je njihova zajednička pjesma „Slavit ću život“, spoj emocije, iskustva i različitih muzičkih žanrova.

– Već nakon prvih susreta i zajedničkih koncerata osjetili smo posebnu energiju i prirodnu povezanost u muzičkom izrazu. Publika je to prepoznala, a uspješni nastupi dodatno su učvrstili našu odluku o saradnji. Željeli smo spojiti pop-rock izraz s emotivnim elementima sevdaha, ali na autentičan način, bez kompromisa i uz očuvanje vlastitog umjetničkog identiteta. Upravo ta kombinacija različitih senzibiliteta postala je temelj pjesme „Slavit ću život“, koja je okupila brojna poznata imena iz cijelog regiona. Autor muzike i aranžmana je hitmejker Mirko Šenkovski Geronimo, koji je zajedno sa suprugom Draganom učestvovao i u pisanju teksta. U realizaciji su pomogli i Jadranka Krištof, Laris Pašalić, Mišo Tričković, Dragan Buco Todorović i Haris Kadrić – kaže Adnan Kukuljević.

Obojica umjetnika mogu se pohvaliti bogatim i zanimljivim biografijama, kao i brojnim značajnim saradnjama.

Adnan Kukuljević iz Gradačca svoje početke na muzičkoj sceni bilježi još od 1993. godine, kada je počeo sa samostalnim nastupima, uglavnom izvodeći duhovnu muziku. Učestvovao je u velikim projektima sa Sarajevskom filharmonijom i drugim izvođačima širom BiH, ali i u Austriji, Sloveniji i Turskoj. Sarađivao je s umjetnicima iz različitih muzičkih žanrova, poput legendarnog Safeta Isovića, Omera Pobrića, Hasibe Agić, Eldina Huseinbegovića i Marija Zbiljskog. S profesorom Mariom Zbiljskim, poznatim tamburašem iz Osijeka, snimio je dva albuma sevdaha. Već nekoliko godina aktivni je član GKUD-a Brčko.

Darko Capo također je sarađivao s poznatim imenima regionalne scene, poput Vlade Kalembera i Ane Rucner. Rođen je 1981. godine u švicarskom Wilu. Prepoznatljiv je po snažnom vokalu, emotivnoj interpretaciji i autentičnosti, a njegovi hrvatski korijeni iz Slavonskog Broda duboko su oblikovali njegov muzički identitet. S devet godina počeo je pohađati muzičku školu, gdje je učio svirati klavijature, harmoniku i bubnjeve. Profesionalnu muzičku karijeru započeo je 2010. godine. Muzika ga je spojila s Adnanom, s kojim danas čini duo koji još uvijek nema zvanični naziv.

– Naš zajednički projekt još uvijek nema službeni naziv, ali se nadamo da ćemo uskoro dobiti ime od publike, koja nam je najvažnija. „Slavit ću život“ je početak, nadamo se, dugogodišnje saradnje. Ostajemo dosljedni ideji da kroz svaku pjesmu pričamo životne priče iz različitih perspektiva – da se živi bez zadrške, punim plućima, kao da je svaki trenutak najvažniji. Kroz ljubav, radost, zahvalnost, ali i izazove, provlačit će se nit slobode, iskrenosti i snažne životne energije u svemu što radimo zajedno. Album će nositi naša imena i prezimena – kaže Darko Capo, koji na kraju otkriva da će novu zajedničku pjesmu „Živjeti opasno“ objaviti 28. aprila.

