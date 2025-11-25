“VJEČNO ĆU JOJ BITI ZAHVALNA”

Smrt legendarne autorke Ljiljane Jorgovanović potresla je čitavu muzičku scenu, a posebno je pogodila i Lepu Brenu.

Muzička zvijezda se skrhana bolom u emotivnoj poruci oprostila od žene s kojom je godinama sarađivala.

– Otišla je Ljiljana Jorgovanović, žena čije su riječi mijenjale naše živote. Bila je moj saradnik, oslonac i prijatelj kroz muziku. Njeni stihovi žive i dalje, a sa njima i dio nje. Vječno zahvalna na svemu što smo zajedno stvorile – poručila je Lepa Brena.

Bila je desna ruka Marine Tucaković

Ljiljana Jorgovanović bila je srpski tekstopisac koja je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije.

Sarađivala je i sa Marinom Tucaković, a pisala je pjesme i za Zdravka Čolića, Željka Joksimovića, Cecu, Acu Lukasa, Džeja, Sašu Matića, Anu Nikolić, Jelenu Karleušu…

Prije nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima.

Ipak, doživjela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom čuvenom Marinom Tucaković.

