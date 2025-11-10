Preminuo otac Marije Šerifović

Rajko Šerifović preminuo je nakon kratke i teške bolesti, javlja “Blic”.

Rođen je u Kragujevcu, gdje je živio do svog posljednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je glazbu.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju Šerifović. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Kako navodi Blic, poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine.

Rajko je iz prvih redova pratio koncert ćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio. Marija tada nije krila koliko je ponosna na njega i činjenicu da sedi na njenom koncertu zajedno sa majkom Vericom Šerifović.

