Šejla Zonić objavila pjesmu “Bosanka”

Ovo nije samo pjesma, ovo je glas mnogih nas”, kaže Šejla.
Pjesma “Bosanka” donosi snažnu poruku o ženskoj hrabrosti, naslijeđenoj tišini i generacijama koje su učene da trpe.
“Bosanka” je pjesma o generacijama koje su učene da trpe. O njihovim traumama, tišini koja se prenosi i snazi da se ona prekine. O slobodi koja vrijedi samo ako ne dolazi na račun drugih. “Bosanka” je pjesma o buđenju…”, poručila je ranije Šejla.Bosanka” se izdvaja kao uvod u jedno novo poglavlje njene muzičke karijere.
Publika, koja je Šejlu upoznala kroz Zvezde Granda i zavoljela kroz pjesme “Brak” i “Nova djevojka”, sada s nestrpljenjem očekuje izlazak nove numere.