Šejla Zonić objavila pjesmu “Bosanka”

Objavljeno prije 1 sat

Nakon što je osvojila regionalnu publiku svojim autentičnim glasom i snažnim emocijama, bh. pjevačica Šejla Zonić objavila je novu pjesmu sa debitantskog albuma “Univerzum”.

Ovo nije samo pjesma, ovo je glas mnogih nas”, kaže Šejla.

Pjesma “Bosanka” donosi snažnu poruku o ženskoj hrabrosti, naslijeđenoj tišini i generacijama koje su učene da trpe.

“Bosanka” je pjesma o generacijama koje su učene da trpe. O njihovim traumama, tišini koja se prenosi i snazi da se ona prekine. O slobodi koja vrijedi samo ako ne dolazi na račun drugih. “Bosanka” je pjesma o buđenju…”, poručila je ranije Šejla.Bosanka” se izdvaja kao uvod u jedno novo poglavlje njene muzičke karijere.

Publika, koja je Šejlu upoznala kroz Zvezde Granda i zavoljela kroz pjesme “Brak” i “Nova djevojka”, sada s nestrpljenjem očekuje izlazak nove numere.


