Preminula hrvatska pjevačica Gabi Novak

Čuvena hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini.

Gabrijela Novak rođena je 8. juna 1936. u Berlinu. Njen otac Đuro Novak bio je Hvaranin, a majka Elizabeth Reiman Njemica. Djetinjstvo je provela u Berlinu i na Hvaru, gdje se porodica preselila za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tragično je rano izgubila oca, a s majkom se nakon rata preselila u Zagreb gdje je završila grafički smjer u Školi primijenjene umjetnosti. Prvo je radila u Vjesniku, pa zatim u Zagreb filmu kao crtačica i scenografkinja te je posuđivala glasove animiranim likovima.

Muzički je zapažena nakon što je Bojan Adamič prepoznao njezin talenat i pozvao je na gostovanje s Big Bendom u Ljubljani. Veću popularnost stekla je 1958. nakon nastupa s pjesmom “Sretan put” iz filma H-8, te na Zagrebfestu s pjesmom “Ljubav ili šala”. Gabi Novak ostala je zapamćena i kao jedina pjevačica s ovih prostora koja je nastupila u duetu s legendarnim Louisom Armstrongom na Bledskom jazz festivalu 1958.

Kroz bogatu i dugu karijeru pažljivo je birala pjesme i saradnje, a njene interpretacije postale su sinonim za eleganciju i emotivnu dubinu. Udala se za Arsena Dedića 1970. godine, a njihov sin Matija Dedić također je bio uspješan muzičar.

Gabi Novak nagrađena je brojnim priznanjima, među kojima su i Porini za najbolju žensku vokalnu izvedbu (2003.) i za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj muzici (2006.), a smatra se jednom od najvažnijih dama hrvatske šlageristike, popa i jazza, piše Glazba.hr.

