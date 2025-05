Adi Šoše prvi put govorio o ljubavi s Beograđankom Nevenom: Imam nekoga ko je tu kad se ugase reflektori

Šoše je krajem prošle godine otkrio da je u vezi s Beograđankom Nevenom Nikolić, a premda su dijelili zajedničke fotografije na društvenim mrežama, izbjegavao je pričati o njihovoj vezi.

Sad je, međutim, za In Magazin prvi put govorio o njihovoj ljubavi te, između ostalog, prokomentarisao koliko mu znači njena podrška.

“Bez te podrške, mislim pravio bih ja i dalje muziku, šta ćeš, ja sam rođen da budem to što jesam i to je valjda tako, ali definitivno mi je nekako lakše i ljepše se osjećam kad znam da imam nekoga ko je tu kad se ugase svjetla reflektora”, poručio je Adi za In Magazin.

Na pitanje kakav je kad je zaljubljen kazao je kako nije ljubomoran, ali ni pretjerano romantičan.

“Nisam ljubomoran nešto pretjerano, nemam vremena biti ljubomoran, puno radim. Romantičan tu i tamo znam biti, ali u nekim granicama. Nisam sad neki mega turbo romantik da prepuknem od romantike, ali imam neke svoje trenutke. Znam biti pažljiv, znam biti sladak što se kaže i znam fino slušati”, ispričao je Adi.

Lijepa Beograđanka je završila računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a trenutno radi u jednoj biotehnološkoj kompaniji.

Kad je riječ o Adijevoj karijeri otkrio je kako je zainteresovan za duet sa Senidom koju je nedavno upoznao.

“Skromna je nevjerovatno, nevjerovatno je zahvalna, nevjerovatno je lako s njom komunicirati, tako da ona je na mene ostavila prekrasan dojam i ko zna, možda bude neka i saradnja u budućnosti. Pričali smo malo, ona je zainteresirana, i ja sam, tako da Senidah, čut ćemo se još”, poručio je.

