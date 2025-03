Životna priča Kaliopi: Pjevačica zbog ljubavi sve napustila, otišla u Švicarsku i radila kao učiteljica

Pjevačica Kaliopi Bukle iza sebe ima dva braka, a njen ljubavni život svojevremeno je intrigirao javnost.

Kaliopi je u prvom braku bila sa kompozitorom i tekstopiscem Romeom Grilom, s kojim ima sina po imenu Pako. U periodu najveće popularnosti grupe “Kaliopi”, sa suprugom Romeom se povukla sa muzičke scene i preselila u Švicarsku. U Švicarskoj je punih deset godina živjela anonimnim životom, piše Blic.

Učenici je nagovorili

Učila je njemački jezik i radila mnoge druge poslove. Pet godina je predavala muzičko u srednjoj školi. Govorila je da su je upravo učenici nagovorili da se vrati muzičkoj karijeri. Na odluku da se vrati u Makedoniju presudila je ljubav prema muzici.

Njena obnovljena saradnja s bivšim suprugom Romeom Grilom od kojeg se razvela krajem devedesetih godina prošlog vijeka sve je iznenadila.

– Falio mi je, pa sam jednostavno okrenula broj telefona i rekla mu to. Najviše mi je nedostajao kada sam se u dugogodišnjoj karijeri našla pred najvećim mačem s dvije oštrice nazvanim Eurosong. Tada sam bila sigurna da je on jedini koji može sa mnom da ponese taj tovar, da napravi pravu pjesmu jer me najbolje poznaje. Između nas se nekad dogodila ljubav, istinska i prava. Dogodilo nam se vrijeme, muzika, dijete… Dogodio nam se razvod, bol, patnja… Dogodio nam se život. Nas dvoje imamo svoje živote i sretni smo. Obnovljena saradnja znači više od obnovljene veze jer se muzika ne stvara bez emocija. Romeo je još moj najbliži rod. Romeova stara deviza je: Volite malo, volite dobro, volite – Romea Grila. U Švicarkoj sam jedno vrijeme s Romeom imala privatnu školu muzike, bila sam domaćica, supruga, majka… Trajalo je deset godina i danas sam veoma ponosna na taj dio svoje životne priče – govorila je svojevremeno pjevačica.

Stare priče

– Danas moj sin Pako, koji je odrastao sa ocem, ne voli kada pričamo o njemu u javnosti. Samo mogu da kažem da je on naša najveća ljubav i da smo jako ponosni roditelji. I svakako, on je naš najveći kritičar.

Godine 1996. razvela se od supruga koji je ostao s njihovim sinom u Švicarskoj. On joj nikada nije zamjerio što se vratila u Makedoniju. Kaliopi je mnogo ponosna na njega,piše Avaz

Drugi put je bila udata za 13 godina mlađeg glumca Vasila Zafirčeva. Ovaj brak je dugo važio za jedan od najromantičnijih brakova poznatih osoba. Bila je to ljubav na prvi pogled.

– To vrijeme je sada već daleka prošlost i nešto o čemu se već dovoljno pisalo. Više bih voljela da govorimo o ljubavi kao predznaku za budućnost. Ipak, sve stare priče nose epitet – stare – ispričala je u jednom intervjuu.

