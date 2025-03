Incident na koncertu Marije Šerifović: “Tražiš problem, majke mi”

Kao i prve večeri, Šerifović je koncert započela kratkim govorom kojim se obratila sinu Mariu, koji je njena najveća radost.

Publika je većinski uživala u njenim pjesmama, ali bilo je i onih koji su nešto dobacivali i izražavali nezadovoljstvo, zbog čega je Marija na kratko prekinula koncert i obratila se dotičnoj osobi, bijesno.

– Molim te, nemoj da me prekidaš, malo me to piči po živcima – rekla je Marija, pa nastavila:

– Ima ovdje raznoraznih generacija. Želim da vam se najiskrenije zahvalim što starite sa mnom, hvala vam što ste tu. Javno obećavam, sa svojih 20 godina pravila sam pi******* i bilo je zabavno, a ja ću da se potrudim da sljedećih 20 godina bude još zabavnije – rekla je pjevačica, a onda je htjela da najavi svoju kolegicu i prijateljicu Jovanu Pajić kao svoju specijalnu gošću, te je opet čula dobacivanja, pa se obratila izvjesnom momku:

– Majke mi, tražiš problem – poručila mu je ona, prenosi “Telegraf.rs“.

Facebook komentari