Oporuka Saše Popovića: Poznato je kome će jedan od najmoćnijih ljudi estrade ostaviti milione i imovinu

Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, preminuo je u subotu nakon kratke i teške bolesti. Prema pisanju srpskih medija, prije nekoliko godina odlučio je uz pomoć odvjetnika sastaviti oporuku u kojoj je naznačio kome ostavlja svu imovinu.

Kako je pisao Scandal, Saša je ulagao u različite poslove i sa svojom suprugom Suzanom Jovanović je pokrenuo nekoliko djelatnosti koje će njihovoj djeci osigurati bolju budućnost.

‘Sale se konzultirao sa svojim odvjetnikom i odlučio ipak sve ostaviti Suzani. Ona je mlađa od njega petnaest godina, ali on u nju ima najviše povjerenja i siguran je da će se ona znati snaći sa svom imovinom koju posjeduju’, tvrdi izvor spomenutog lista i dodaje:

‘Ima on povjerenja i u svoju kćer kao i u Suzaninog sina kojeg je odgajao kao da je njegov. Ali opet je odlučio sve prepustiti Suzani za koju vjeruje da će sve dalje podijeliti po savjesti i onako kako bi i on. Svakako ne misli da mu se bliži kraj, samo je svjestan vremena u kojem živimo i da je potrebno i to riješiti, točnije imati oporuku, a s tim se i Suzana slaže’.

Suzana i Saša su bili u vrlo skladnom braku, uvijek je podržavala supruga i posvećivala mu pažnju te se trudila da zajedno uživaju u svakom novom danu. Pored nekretnina, Saša je tijekom prethodnih godina novac ulagao u skupocjene automobile, ali i u jahtu, koja je usidrena na hrvatskom primorju i na čije održavanje troši vrtoglavu svotu novca.

‘Uopće ne žalim novac na takve stvari, volim imati skupe i dobre automobile. A jahtu znam voziti i iz tog razloga sam je i kupio’, rekao je Popović svojedobno.

Kada je riječ o automobilima, Saša posjeduje čitav vozni park na koji je iskeširao milijune, a planirao je i izgradnju luksuznog kompleksa na Avali gdje je kupio zemljište. Osim toga, njegov dom na Bežanijskoj kosi odiše luksuzom na svakom koraku. Velebna kuća direktora Granda svakako odiše prostranošću, a u dnevnom boravku prevladava skupocjeni bijeli namještaj, klavir, šank, mnogo umjetnina i obiteljskih fotografija.

U dvorištu pored velike kuće imaju još jednu manju pomoćnu. Popović posjeduje i stan u Opatiji koji je, prema pisanju medija, platio 300.000 eura, a jednom prilikom se i na društvenim mrežama pohvalio u kakvom luksuzu s obitelji i prijateljima uživa dok je na odmoru. Pokazao je bazen, terasu i pogled na more.

Podsjetimo, kako su prije nekoliko godina mediji pisali, Sašina ukupna zarada u posljednjih nekoliko godina, računajući i sedam i pol milijuna od prodaje firme, iznosi oko 10.500.000 eura, prenosi story.

