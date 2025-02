Veliki prijatelj Saše Popovića progovorio o njegovom zdravstvenom stanju: “Želim mu da što prije prevaziđe te probleme”

Zahar je otkrio da se nije čuo sa Sašom Popovićem, ali da se saosjeća sa njegovim problemom i da prati vijesti o njegovom zdravstvenom stanju.

– Nisam se čuo sa Sašom Popovićem, ali pratim njegovo zdravstveno stanje. Ne znam šta se dešava sa njim u posljednje vrijeme, da li se oporavio ili nije – rekao je on i dodao:

– Ja mu želim da prevaziđe te zdravstvene probleme.

O stanju Saše Popovića je nedavno progovorio i Zoran Pejić Peja.

– Molim se Bogu da on to pobijedi. Veliki je borac i sjajan čovjek i zaslužio je da pobijedi sve to. Ide sve nabolje, jako je sporo, ali je ostvarivo – započeo je Peja, pa otkrio kako se Popović drži:

– Fenomenalno se drži. Svjestan je onoga što treba da uradi, on to i uradi. Putuje, odlazi u Francusku, pa dolazi kući. Ima i ovdje preglede, ima i ovdje ljekare koji brinu o njemu. Sada je okrenut svom zdravlju. Sve kontakte vezano za “Grand” obavlja putem telefona i daje direktive jer je on i dalje muzički mag i sve to bez njega ne bi bilo to što jeste – ističe voditelj.

