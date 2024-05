Još jedan RAZVOD u Eliti? Hitno oglašavanje žene zadrugara, brutalno odgovorila na njegov flert sa cimerkom

Odnos rijaliti učesnika “Elite” Nikole Lakića i Lejdi Di sve je prisniji, a mnogi misle da su zadrugari na ivici da pređu granicu i stupe u ljubavni odnos.

Sada se žena Nikole Lakića, Coka Lakić, oglasila i otkrila šta misli o javnom flertovanju svog supruga.Pa sve je isto kao što sam i do sada rekla, nemam ništa novo da dodam. Samo ću reći da ne može ništa da me iznenadi -rekla je kratko Coka.Pa sve je isto kao što sam i do sada rekla, nemam ništa novo da dodam. Samo ću reći da ne može ništa da me iznenadi -rekla je kratko Coka.Lakić: Nisam doneo odluku da budem veran

Podsetimo, učesnik “Elite” Nikola Lakić, koji se proslavio učešćem u “Parovima”, gde je i upoznao svoju sadašnju suprugu, u rijaliti “Elita” je ušao Nedavno su isplivale šokantne informacije o njegovom odnosu sa Anom Ćurčić, a on je tada progovorio kako je osvojio ženu i kako već dugo izdržava da u rijalitiju koji traje mesecima, ostane veran.

– Ja sam nju osvojio na šarm! Proradio je neki fluid od pogleda upućenog njenog ka meni i mojeg ka njoj. Što bi današnji klinci rekli, osvojio sam je ”na foru”. Što se tiče vernosti, tu se ne donosi odluka… ja nikakvu odluku nisam doneo pa da sam zato veran, dodao je on.

– Jesu finansije danas jako bitne, ali to nije sve u životu. Nikome nisam stavio ultimatum, niti sam ja nekome postavio ultimatum. Sve dolazi iz duše i dok god bude te duše to će tako ostati, zaključio je Nikola Lakić u emisiji Magazin in.Dok je Lakićeva supruga spremna i da izgubi muža u rijaltiju, Lejdi Di se očito svim silama bori da zajedno sa njim ostane u centru pažnje, pa se tako ponašala i na poslednjoj žurki, nakon čega su fanovi osuli drvlje i kamenje po Nikoli.

– “Da li je ova konjina normalna, šta sebi dopušta”, “Nije ni ova Lejdi naivna, vidi je kako igra”, “Lakić mi je totalno pao u očima, mislio sam da je normalan”, “Čoveče, gleda te žena kod kuće i plače, osvesti se”, “Obukla se kao prava ona, da ne lajem, hoće da rasturi brak” – samo su neki od komentara ispod snimka njihovog plesa.

