Krofak spreman da uplovi u vezu sa Aneli Ahmić : Veliki preokret

Maja Marinković i Stanislav Krofak raskinuli su u subotu, nakon nominacija, tokom kojih je Pantera otkrio da ima normalnu komunikaciju sa Aneli Ahmić, Majinom ljutom rivalkom.

Marinkovićeva je nasrnula na Stanislava zbog Aneli, a publika sve češće primećuje poglede Aneli i Stanislava.Dok su ukućani sinoć odgovarali na pitanja gledalaca, Aneli je izabrala mesto za crnim stolom, odakle gleda direktno u Stanislava, a on joj je uzvratio istom merom.Kada je Krofak odlučio da zauvek stavi tačku na odnos sa Majom, ona mu je jasno stavila do znanja da ne sme ni posmatrati druge devojke u kući, a naročito razgovarati sa njima ili se muvati. Međutim, čini se da Stanislav ne mari za Majine pretnje, pa je sada bacio oko na prijateljicu Mione Jovanović, njegove bivše izabranice. Ma, nemam šta da raspravljam, kod tebe nema popravke, ne vidim tebe više kraj sebe, osoba koja se ponaša kao ti ne može biti moja devojka, da meni neko pravi haos, to ne može tako – rekao je Stanislav.

– Ti si kriv što sam ja takva, kakva jesam, ti me svojom hladnoćom teraš na to – brecnula se Marinkovićeva. Ti si bolesna – dodao je Krofak.,piše Srbijadanas

– Ja bolesna?! Sram te bilo! Hoćeš sad da ti napravim haos?! Je l’ to nije normalna stvar da neko ima odnose, to je fiziološka stvar, sve ovo što si mi rekao će te puno koštati – rekla je Maja, te krenula da divlja, usput polomivši šta joj je bilo na dohvat ruke,piše Srbijadanas

– Sad si se ukanalila do kraja sve što si uradila, to što si mi polomila krunicu i stavila me na stub srama, u tri života više ne možeš da budeš sa mnom – uzvratio joj je Stanislav.

